​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğimizi, LGBT gençliği değil tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak ileri taşıyacağız ​

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Burada açıklamalar yapan Erdoğan, son zamanlarda günlerde Kabe fotoğrafını yere sererek kenarına LGBT'nin paçavrasını eleştirenlere de değindi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
- ''Siz kıran döken gençlik değil, tam aksine kırılanları, dökülenleri ayağa kaldıran gençliksiniz. Gençliğimizi, LGBT gençliği değil tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak ileri taşıyacağız.''