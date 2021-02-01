​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğimizi, LGBT gençliği değil tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak ileri taşıyacağız ​ Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğimizi, LGBT gençliği değil tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak ileri taşıyacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti il kongrelerinde açıklamalarda bulundu. Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilerek üstüne LGBT paçavrasının konulması gündeme gelmişti. Erdoğan, kongrede bu olaya değinerek şu ifadeleri kullandı: Gençliğimizi, LGBT gençliği değil tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak ileri taşıyacağız.

Haber Merkezi 01 Şubat 2021, 15:10 Son Güncelleme: 01 Şubat 2021, 15:17 Yeni Şafak