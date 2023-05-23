Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu siyasi yolculuğunu 'Nazi Kemal' olarak tamamlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Hükümet Meydanı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan, "CHP Genel Başkanı bir kaset kumpasıyla, güya 'Gandi Kemal' olarak başladığı siyasi yolculuğunu böylece 'Nazi Kemal' olarak bitirecektir." dedi.









Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya yaptırım uygulama çıkışına da değinen Erdoğan, "Bay bay Kemal sen git yat. Siyaset böyle yapılmaz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Emniyet'ten öğrendim 100 bin kişi katılmış. Biz sizinle pazar değil mezara gidiyoruz.

Buraya gelemese de kalbi bizimle olan tüm vatandaşlarımıza selam ediyorum.

Aslında Sivas'a 1 ay önce gelecektik. Ankara-Sivas YHT hattımızın açılış sevincini birlikte yaşayacaktık. Ancak o günlerde geçirdiğimiz bir sağlık sorunu nedeniyle bunu yapamadım.

Sivas'tan ayrı kalmam mümkün mü? Biz beraber yürüdük bu yollarda. Beraber ıslandık bu yağmurda.

Hızlı tren hattımızı bir ay boyunca ücretsiz yaptık. Beğendiniz mi? Memnun olduğunuza göre ben de Allah'a hamdolsun sizlerden memnunum.

Laf ola beri gele yok. İcraat icraat. Bay Kemal bu işler öyle lafla olmuyor. İcraat gerekiyor.

Hızlı trenin rahatlığını diğer illerimize kadar götüreceğiz. Kayseri'ye de bir bağlantı hattı kuracağız. Kars'a kadar uzatacağız. Oradan da Bakü-Tiflis hattına bağlayacağız.

Londra'dan çıkan birisi ülkemiz üzerinden Pekin'e kadar gidecek.

"Sinan Bey'in aldığı bu kararın hayırlı olmasını diliyorum"

Azerbaycanlı kardeşlerimizle de ulaşım altyapımızı güçlendireceğiz. Bunu da Zengezur'u yok sayan CHP genel başkanına rağmen başaracağız.

Dün Türk cumhuriyetleriyle iş birliğinin geliştirilmesini savunan Sinan Oğan beyin ikinci turda şahsımızı ve Cumhur İttifakı'nı destekleme kararını aldığını ilan etmesi bunun son örneğidir. Türk dünyasına ve terörle mücadeleye yönelik gayretlerimizi çok yakından bilen Sinan Bey'in aldığı bu kararın hayırlı olmasını diliyorum.

Muhsin Yazıcıoğlu'nu daima şükranla yad edeceğiz. Katkılarını asla unutmayacağız. Sivas'ın büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına da öncülük ettiğini görüyoruz.

Milletvekilliğinde yüzde 72 oy oranında tercihini cumhur İttifakı olduğunu ortaya koydu.

Bize oy veren 27 milyon insanımızı vatanını satmakla itham etmişlerdir.

"Kılıçdaroğlu siyasi yolculuğunu 'Nazi Kemal' olarak bitirecektir"

CHP Genel Başkanı bir kaset kumpasıyla, güya 'Gandi Kemal' olarak başladığı siyasi yolculuğunu böylece 'Nazi Kemal' olarak bitirecektir.

Milletimiz bize beş yıl daha ülkeyi yönetme yetkisi verirse neler yapacağımızı tek tek anlattık. Her alanda önemli adımlar atacağız. İnsanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Hayat pahalılığı başta olmak üzere olumsuzca etkileyen tüm sıkıntılarla mücadele edeceğiz.

Bunların İstanbul'daki belediye başkanını görüyorsunuz. Rezalet. Ankara'dakini görüyorsunuz. Rezalet. İzmir'dekini görüyorsunuz. Hepten rezalet.

Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuğu Türkiye yapıyorsa sıradan bir olay değil. Ben sayın Putin'le iyi görüşüyorum diye bay bay Kemal rahatsız oluyormuş. 'Batı'nın talimatlarına uyarım Putin'e yaptırım uygularım' diyor. Bay bay Kemal sen git yat. Siyaset böyle yapılmaz.

"Bebecan sen devam et"

Biz başbakanken faizi 4,6'ya indirdik. Bu Bebecan falan yanımızda emekliyordu. Altı sıfırı paradan biz attık. Bebecan diyordu ki 'halimiz ne olur?' hiçbir şey olmaz sen devam et.

Enflasyonu tek haneli rakamlara biz indirdiysek yine biz yapacağız. Ülkemizi geçmişte her yıl ortalama yüzde 5,5 büyüttüysek hedeflere yine biz ulaştıracağız.

"Tencereler Karadeniz gazıyla ücretsiz kaynayacak"

Siz arkamızda olduktan sonra biz gümbür gümbür yürürüz. Muhalefet ne dedi? Gaz maz yok dedi. Şu anda doğal gazı ücretsiz kullanıyor musunuz? Artık Sivas'ın sert kışları eskisi kadar sert geçmeyecek. Bir yıl boyunca tencereler Karadeniz gazıyla ücretsiz kaynayacak. Karadeniz gazının Sivas'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Gabar'da bulduğumuz petrolü de ülkemiz ekonomisine kazandıracağız. Ülkemizin diğer yerlerinde de petrol arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kılıçdaroğlu talimatı nereden alıyor? Kandil'den alıyor. Biz? Allah'tan alıyoruz, milletten alıyoruz.

PKK ve siyasi uzantıları dahil tüm şer şebekeleriyle mücadelemiz devam ediyor. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te bunların ümüğünü sıktık. bunları inlerinde mahkum ettik.

Başlarını çıkarırlarsa SİHA'lar başlarına çökecek.

"CHP genel başkanının verdiği sözler de mücadelemizi engelleyemeyecek"

Akıncımız var mı? Kızılelma'mız var mı? Elhamdülillah. Şimdi bir de TCG Anadolu'muz var.

Son 40 yıldır ülkemizin başına musallat edilen terör belasından milletimizi kurtaracağız. CHP genel başkanının meydanlar verdiği sözler de, kapalı kapılar ardında yaptığı pazarlıklar da bunu engelleyemeyecek.

Terör elebaşları seçim sonrasında bu zata verdikleri desteği açıkça devam ettirdiler. Takke düşmüş kel görünmüştür. Milletin gözünden kaçırmaya çalıştıkları tüm rezillikle ortaya saçılmıştır.

TOKİ'miz 6 Şubat depremlerinden alnının akıyla çıktı. TOKİ'nin yaptığı evlerde hamdolsun can kaybı yaşanmadı. Ülkemizin hiçbir yerinde depreme dayanıksız bina bırakmayacağız. Bütün şehirlerimizi depreme dirençli hale getireceğiz. İstanbul'dan başlayarak tüm yurtta 6 milyon konutu dönüştüreceğiz. Riskli olarak belirlenen evini kentsel dönüşümle yenileyenlerin inşaat maliyetinin yarısını biz karşılayacağız. Sapkın akımlara karşı aile koruma kalkanı programını hayata geçireceğiz.