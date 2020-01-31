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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mescid-i Aksa'yı koruyamazsak kem gözlerin Kabe'ye çevrilmesini engelleyemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, Trump'ın sözde Ortadoğu barış planına sert çıktı: "Mescid-i Aksa'nın mahremiyetini koruyamazsak, yarın kem gözlerin Kabe'ye çevrilmesini engelleyemeyiz. Bunun için Kudüs kırmızı çizgimizdir."

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında özetle şu ifadeleri kullandı:

"Bu planla işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı amaçlanıyor. Binlerce yıldır olduğu gibi bugün de dünya barışının anahtarı Kudüs'tür. Barış çınarı Kudüs de yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır.

Türkiye Kudüs için sokakta
DÜNYA
Türkiye Kudüs için sokakta

Mescid-i Aksa'nın mahremiyetini koruyamazsak, yarın kem gözlerin Kabe'ye çevrilmesini engelleyemeyiz. Bunun için Kudüs kırmızı çizgimizdir."

"İslam dünyasındaki ülkelerin tavırlarına baktığımızda ben halimize acıyorum. Başta Suudi Arabistan, sesin çıkmıyor sesin, ne zaman çıkacak?"

"Kudüs'ü tümüyle İsrail'in kanlı pençelerine terk etmek, tüm insanlığa yapılmış en büyük kötülük olacaktır."

"Abbas ve İsmail Haniye ile bu konuları değerlendireceğiz"

"(İsrail) Sokaklarda masumların resmen infaz edildiği böyle bir haydut devlet, bizim gözümüzde hiçbir zaman muteber olamaz. Biraz sonra Mahmud Abbas ile ardından İsmail Haniye ile görüşmem olacak. Onlarla konuları değerlendireceğiz"

Kudüs'ü koruyacağız
GÜNDEM
Kudüs'ü koruyacağız
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