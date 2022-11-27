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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sisi ile 45 dakika görüştük siyasette küslük olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmesine yönelik tepkilerle ilgili konuştu. Sisi ile 45 dakika süren dar kapsamlı bir görüşme yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Nasıl bu iş Mısır'la yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sisi ile 45 dakika görüştük siyasette küslük olmaz
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da düzenlenen Gençlik Buluşması'nda Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesine yönelik tepkilerle ilgili bir soruya yanıt verdi.

"45 DAKİKA KADAR GÖRÜŞME YAPTIK"

"Sayın Sisi ile yaptığımız görüşmede, Türkiye-Mısır ilişkilerinde, olayın liderler seviyesinde tartışılmasından öte, ben kendisine onu da söyledim, bizim Mısır halkıyla ilişkilerimiz farklı, tarih orada var." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde, bir 9 yıllık süreç içerisinde bir sıkıntı yaşadık. O akşam özellikle de Katar Emiri'nin araya girişiyle bu adımı attık. O sıkıntıyı aştıktan sonra da bir yarım saat 45 dakika kadar biz Sayın Sisi ile dar kapsamlı bir görüşme yaptık. 'Şimdi alt düzeyde bakanlarımız gidiş gelişleri başlatsınlar, ondan sonra da biz görüşmelerimizi genişletelim, geliştirelim, tüm derdimiz, sizlerle Türkiye arasındaki bu kırgınlığı, dargınlığı gidermek. Akdeniz'de Türkiye-Mısır arasında böyle bir sıkıntı yaşanmaması gerekir' dedik." ifadelerini kullandı.

"BU GÜCÜ BAŞKALARINA KAPTIRMAMAMIZ LAZIM"

Sisi'nin de bu görüşmeden mutluluk duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı mutluluk temennisini biz de ilettik. Şimdi süreç başladı, bakanlarımızla bir süreç devam edecek. Daha sonra da bir araya gelmek suretiyle Akdeniz'de, çünkü Mısır halkıyla Türkiye'nin birbiriyle olan bağlantıları çok farklı, bizim bu gücü başkalarına kaptırmamamız gerekir. Yunanistan'ın buralara ulaşması, bu olacak iş değil. Onun için güzel gelişmeler olacak diye inanıyorum." diye konuştu.

"SURİYE İLE DE BU İŞ YOLUNA GİREBİLİR"

Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle küslüğünü menfaate çevirmek isteyenler olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar giderilince oyunlar bozuldu. Bunların içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri. Şimdi bizim Birleşik Arap Emirlikleri ile münasebetlerimiz gayet iyi bir konumda. Daha da iyi olacak. Bu malum bazı çevreleri rahatsız ediyor. Bundan sonraki süreçte nasıl Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz." dedi.

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