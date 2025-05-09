Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı: Gazze detayı dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında "Avrupa bütünleşmesinin vücut bulduğu Avrupa Birliği, son yıllarda yaşanan çok boyutlu küresel ve bölgesel meydan okumalarla karşı karşıyadır. Avrupa güvenlik mimarisinin geleceği tartışılmakta; Gazze’de 19 aydır devam eden katliamlara sessiz kalınması, İsrail’in saldırılarını durduracak etkili bir politika geliştirilememesi, Birlik değerlerinin sorgulanmasına yol açmaktadır" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, kutlama mesajında, her yıl 9 Mayıs'ta idrak edilen Avrupa Günü'nün, 1950'de Schuman Deklarasyonu'yla başlayan Avrupa'nın siyasi ve ekonomik bütünleşme sürecinin bir sembolü olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şöyle tamamladı:
"Nitekim son dönemde tüm dünyayı etkileyen ve geleneksel politikaların gözden geçirilmesine sebep olan transatlantik ve küresel gelişmeler, Türkiye-Birlik ilişkilerinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Avrupa Birliği kurumlarını temsil iddiasında olan kimi şahıs ve grupların zaman zaman ülkemiz aleyhine takındıkları hakkaniyetsiz tutuma rağmen Birliğin önümüzdeki dönem karşılıklı fayda temelinde, uzun vadeli ve stratejik bakış açısıyla hareket etme basiretini göstereceğine inanıyorum. Bu vesileyle, kendi vatandaşlarım başta olmak üzere Avrupa halklarının Avrupa Günü'nü tebrik ediyorum."