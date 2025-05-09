Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı: Gazze detayı dikkat çekti

"Bu zor zamanlarda, münferit üyelerinin çıkarlarına esir edilmeyen, kıtanın müşterek çıkarlarına odaklanan, kapsayıcı ve bütünleştirici bir Avrupa Birliği herkesin menfaatinedir. Karşılaştığı tüm engellere rağmen Avrupa Birliği üyeliğine aday olan ülkemiz, kriz ve çatışmalarda izlediği insani, barışçıl ve yapıcı politikalarla, ortaya koyduğu adil çözümlerle Birliğin bekası için de bir teminattır." i