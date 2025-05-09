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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Papa 14. Leo'ya tebrik mektubu: Gazze halkına destek çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Papa 14. Leo'ya tebrik mektubu: Gazze halkına destek çağrısı

16:589/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, papa olarak seçilen 14. Leo'ya gönderdiği tebrik mesajında Gazze halkına destek çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, papa olarak seçilen 14. Leo'ya gönderdiği tebrik mesajında Gazze halkına destek çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Mayıs'ta Katolik Kilisesi'nin 267. papası olarak seçtiği Kardinal Robert Francis Prevost'a tebrik mektubu gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda Gazze başta olmak üzere insani trajedilerinin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo'ya makama seçilmesi nedeniyle tebrik mektubu gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda "Papalık makamına seçilmeniz münasebetiyle sizi Milletim ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.


GAZZE HALKINA DESTEK ÇAĞRISI


Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıymetli bir devlet adamı olan müteveffa Papa Fransuva'nın bölgesel ve uluslararası ihtilafların yoğunlaştığı bir dönemde barış ve hoşgörünün yerleşmesi için büyük çaba sarfederek tüm dünyanın takdirini topladığını söyledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda "Papa Fransuva'yla kurduğumuz samimi ve yapıcı diyaloğu sizinle de sürdüreceğimize inancım tamdır. Türkiye ile Vatikan arasındaki münasebetlerin daha da ileri taşınmasının, uluslararası alanda hoşgörünün güçlenmesine ve Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılmasına önemli katkı sağlayacağı samimi kanaatimdir." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda ayrıca Gazze başta olmak üzere insani trajedilerinin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulundu.


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.

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