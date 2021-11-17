Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net faiz ve enflasyon mesajı: Faizi savunanla beraber olmam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Sözlerimin hemen başında dün vefat eden mütefekkir şair yazar ve mücadele insanı Sezai Karakoç'a Allah2tan rahmet diliyorum. Yakınlarının sevenlerinin bir medeniyet tasarrufu olarak gördüğü Diriliş yolunda, okuyucularının tüm milletimizin tüm insan aleminin başı sağ olsun.

Bizden önceki neslin ve bizim neslimizin olduğu gibi bu günkü gençlerin ve sonraki kuşakların da kendisinden alacak çok şeyi ilhamı olduğuna inanıyorum. Ebedi dirilişine kavuşan Sezai Karakoç'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'na seçilen Sivas Milletvekilimiz sayın İsmet Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diliyorum. Prof. Dr. Naci Bostancı hocamız 2023 seçimleri hazırlıklarında önemli sorumluluklar üstleneceği için görevinden affını istedi. Şahsım grubum adına teşekkür ediyorum. Kendisiyle yeni vazife alanlarında yakın çalışmayı sürdüreceğiz.

REKLAM

İYİ PARTİ'YE KÜFÜR TEPKİSİ: VEKİLLİĞİ SAKIT OLMUŞTUR

Her ne kadar bu çatı altında mileltvekilliğinin gerektirdiği vakara duruşa çıkmayanlar bulunsa da meclisimiz milletimizin göz bebeğidir.

Şehit yakınlarına hakaret edenlerin bizim gözümüzde millet vekilliği sakıt olmuştur. Genel Başkanı bir bayan olanın küfrü asla yenilir yutulur değil. Bir bayanın ağzından 'yavşaklar' diye bir ifade çıkar mı? Ne yazık ki bu çatının altı bunu da gördü. Bu çatının altı bu tür kadınlara asla müsaade etmez. Küfürbaz, terbiyesiz, erdemsiz kişilere dersin sandıkta verileceğine inanıyorum.

Hani bacıydı kendisi de, öbür tarafta bu kardeşimizin bacısına söverek ve kendisini tekmeleyerek cevap veriyorsunuz. Şehitlerinin emanetlerine saygı göstermeyenden bu millete hayır gelmez.

OYNAT 00:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'ye küfür tepkisi: Milletvekilliği sakıt olmuştur Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'ın İYİ Parti'den ihraç edilmemesine tepki gösterdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şehit yakınlarına hakaret edenlerin bizim gözümüzde millet vekilliği sakıt olmuştur. Genel Başkanı bir bayan olanın küfrü asla yenilir yutulur değil. Bir bayanın ağzından 'yavşaklar' diye bir ifade çıkar mı? Ne yazık ki bu çatının altı bunu da gördü. Bu çatının altı bu tür kadınlara asla müsaade etmez. Küfürbaz, terbiyesiz, erdemsiz kişilere dersin sandıkta verileceğine inanıyorum. Hani bacıydı kendisi de, öbür tarafta bu kardeşimizin bacısına söverek ve kendisini tekmeleyerek cevap veriyorsunuz. Şehitlerinin emanetlerine saygı göstermeyenden bu millete hayır gelmez.' dedi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

CHP'YE TEZKERE TEPKİSİ

Ülkenin 2. büyük partisinin de bölücü örgütün çizgisine dümen kırması hepimizi üzmüştür. Biz bunların sürekli aynı yalanları tekrarlamasına alıştık. Doğrudan ülkemizin güvenliği, insanlarımızın geleceği hedef alınmıştır. CHP'nin tezkere oylamasında ve sonrasındaki tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır. Bu oylamadan sonra CHP'nin sırtını kimler sıvazlıyorsa ipini de onlar tutuyor demektir.

REKLAM

CHP işte bu yeminli Türkiye düşmanlarının ülke içindeki taşeronluğuna talip olmuştur. Pek çok kesime yönelik tehdit diliyle CHP artık fiilen de pozisyon değiştirmeye başlamıştır. Bir yanlarına güya milliyetçi bir partiyi diğer yanlarına bölücü örgütün güdümündeki partiyi alan, arkalarına da kırık dökük kim varsa takan CHP zararlı bir oyun oynuyorlar. Eğer kazanırlarsa Türkiye sonu belirsiz bir kaosa sürüklenecektir.

Bunu biz söylemiyoruz, bunu tarih söylüyor, bunu Menderes'i asan bu ülkenin gençlerini darağaçlarına gönderen darbeler zinciri söylüyor. Bunu 1970'li ve 1990'lı yılların ülkeye ağır maliyetleri olan siyasi ve ekonomik krizleri söylüyor. Bunu bir yandan PKK'nın en üst düzey isimleri, diğer yandan FETÖ'nün borazanları söylüyor. Hatta ve hatta bunu bizzat kendi milletvekilleri söylüyor.

REKLAM

Hiç merak etmeyin başaramayacaklar, çünkü Türkiye eski Türkiye değil. Milletimiz olup biten her şeyin farkındadır. Bu siklet bu yükü kaldırır, kaldırmakla kalmaz yere çalıp paramparça eder.

HELALLEŞME ÇAĞRISI

Son günlerde bir de 'Helalleşelim' demeye başladılar. Bizim inancımızda helalleşme çok önemlidir. Kılıçdaroğlu Helalleşmeyi nasıl anlıyor önce ona bir bakalım. Bay Kemal önce benim başörtülü bacılarımdan git helallik dile. Utanmadan sıkılmadan hala kalkıyorsun 'Onların hukukunu biz koruduk'. Hayatın yalan.

Biz bu işin gerisindeki niyeti görmesek Kılıçdaroğlu'nun eline tutuşturulan senaryoyu görmesek diyeceğiz ki insan değişebilir. Bay Kemal ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi çektim. Sen bunların hiç birinin kıymetini bilmedin anlamadın. Sen de anlayacak yüz de yok. Sorun şu ki ortada bir değişim de yok değişen kimse de yok. CHP aynı, Kılıçdaroğlu aynı, zihniyet ayrı. Sadece bunlara verilen rol değişti.

ASGARİ ÜCRET

Türk ekonomisini tamamen çökertmeyi hedefleyen saldırılarla karşılaştık. Ekonomimiz doğrudan saldırı altına alındı. Türkiye'ye siyasi, sosyal ve askeri alanda diz çöktürmeyi başaramayanların tek umudunun ekonomi olduğunu gördük. Siz bakmayın herkesin kuyruğu dik tutmaya çalışmasına... ABD'den alın tüm Batı ülkelerine varıncaya kadar. Biz bu vahim küresel tablo içinde geçtiğimizde 19 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı sayesinde iyi bir yerde duruyoruz. Reel ekonominin içinde olan herkes bu gerçeği biliyor. 2022 ve 2023'ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden geride bırakabilirsek önümüzde çok parlak bir gelecek bizi bekliyor. Mevcut sorunlara acil çözüm getirilebilecek hususlarda gereken adımları zaten süratle atıyoruz.

REKLAM

Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranları zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer şekilde tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü de hafifleteceğiz.

Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Biraz daha metanetle, fazla gayretle bu süreci zaferle sonuçlandırmamızın önünde hiçbir engel yoktur. Enflasyon nedir, yüksek faiz nedir bilmeyen ülkelerin şaşkına döndüğü dönemde bizim bunun tamamen dışında kalmamız mümkün değildir. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız.

FAİZ VE ENFLASYON MESAJI

Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz.

Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada, nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Olaya buradan bakacağız ve ona göre de adımımızı atacağız.

Biz bir şeye inandık; bu ülkeyi kalkındırmak için hangi kuruluş olursa olsun. Dürüst olacaksınız dürüst. Sıkıştığınız zaman hemen kapıyı çalacaksınız, işi yoluna koyunca da hemen iktidara sallayacaksınız. Yok öyle 25 kuruşa simit.

REKLAM

20 milyar TL'lik yatırım bedeli olan Ilısu Barajı ülkemize 3 milyar TL katkı sağlayacak bay Kemal. Sadece onunla kalmadık, bütün tarihi eserleri suyun altından çıkardık. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara'ya kadar uzanan otoyol projesi ulaşım ağının en önemli halkasıdır. Hedefimiz 1915'te atılan bu adımla aynı şekilde açılış yapalım. Yükleyici firma bunu 2 ay öne alsak olur mu dedi, inşallah 2 ay kadar öne alacaklar ve açılışını erken yapmış olacağız. Kamyonlar karayollarında... Karayollarında kamyonların, TIR'ların yoğun bir şekilde gidip geldiklerini görünce işte diyorum Türkiye bu! Ülkemize ham madde getiriyor, mal götürüyor.

"SONDAJ FİLOMUZA DÖRDÜNCÜ GEMİMİZİ EKLEDİK"

Evet, büyük ve güçlü Türkiye'yi işte bu şekilde adım adım inşa ettik, inşa ediyoruz. Bu çerçevede Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı çıkarma ve karaya taşıma çalışmalarımız da sürüyor. Milletimizle bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Türkiye arama sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Sondaj filomuza dördüncü gemimizi de ekledik. Üstelik bu gemi diğerlerinden farklı olarak 7. nesil olarak adlandırılan en modern, ilk defa bizim kullanacağız, sıfır, yeni bir gemidir. Dünyada bu geminin sınıfında toplam 5 gemi bulunuyor. Boyu 208 metre eni 42 metre olan yeni gemimizle sondaj yapabileceğiz. Yeni gemimizin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.