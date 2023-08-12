Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliğine video mesaj: 'Gelin canlar bir olalım' çağrısındaki hikmeti depremde gördük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 752. Anma Yılı Etkinliği'ne video mesaj gönderdi.
Konuşmasına, "Ebediyete irtihalinin 752. yıl dönümünde gönül sultanımız, Pirimiz, irfan pınarımız, Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi rahmetle yad ediyorum. Bu vesileyle yüzlerce yıldır Anadolu topraklarını aşkla, ilimle, sevgiyle, hikmetle, ilmek ilmek dokuyan Hak aşıklarına Allah'tan rahmet diliyorum." sözleriyle başlayan Erdoğan, Hak aşıklarının geride bıraktıkları eserler ve çağları aşan tavsiyeleriyle yolları aydınlatmaya devam ettiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: