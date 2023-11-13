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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını manipüle ettiler: İletişim Başkanlığından 'bağlamından koparıldı' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarındaki görüntülerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı konuşmasının kesilip bağlamından koparıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mızın çağrısı, BM gibi kuruluşların daha kapsayıcı olmasıyla ilgilidir." denildi.

19:31 - 13/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 20:06 - 13/11/2023 Pazartesi
AA
Bazı sosyal medya hesapları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşmasını bağlamından kopararak algı operasyonuna girişti.

Bazı sosyal medya hesapları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşmasını bağlamından kopararak algı operasyonuna girişti.

Merkezden yapılan açıklamada görüntülerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'ndaki 78. Genel Kurul görüşmelerindeki hitabından alındığı bildirildi.

"Cumhurbaşkanı'mızın çağrısı, BM gibi kuruluşların daha kapsayıcı olmasıyla ilgilidir"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı'mız hitabında, 'Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde dünyanın güvenliğini, huzurunu, refahını sağlamakla görevli kurumları hızla yeniden yapılandırmalıyız. Coğrafyasıyla ve demografisiyle dünyadaki tüm kökenleri, inançları, kültürleri temsil yeteneğine sahip bir küresel yönetim mimarisi inşa etmeliyiz. Netice olarak tüm kalbimizle bir kez daha diyoruz ki, dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür.' ifadelerini kullanmıştır.

Konuşmanın, 'Coğrafyasıyla ve demografisiyle dünyadaki tüm kökenleri, inançları, kültürleri temsil yeteneğine sahip bir küresel yönetim mimarisi inşa etmeliyiz.' bölümü alınarak manipülasyon yapılmaktadır. Cumhurbaşkanı'mızın çağrısı, BM gibi kuruluşların daha kapsayıcı olmasıyla ilgilidir."




#Recep Tayyip Erdoğan
#İletişim Başkanlığı
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#Sosyal Medya
#Birleşmiş Milletler
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