Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de: Veysel Eroğlu Irak'a özel temsilci olarak atandı

Karara göre, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4. ve 161. maddeleri uyarınca, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Irak Cumhuriyeti nezdinde Özel Temsilci olarak görevlendirildi.

Aynı gün yayımlanan bir diğer kararda ise Türk Patent ve Marka Kurumu’nda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni bir atama yapıldı. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri ile 4 sayılı Kararname'nin 362. maddesi gereğince Turan Kuloğlu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi.