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Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de: Veysel Eroğlu Irak'a özel temsilci olarak atandı

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de: Veysel Eroğlu Irak'a özel temsilci olarak atandı

Semih Bozkuş
00:108/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları Resmî Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları Resmî Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Irak'a özel temsilci olarak atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer kararda ise Türk Patent ve Marka Kurumu’nda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Turan Kuloğlu'nun atandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 7 Mayıs 2025 tarihli atama kararları Resmî Gazete’de duyuruldu.

Karara göre, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4. ve 161. maddeleri uyarınca, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Irak Cumhuriyeti nezdinde Özel Temsilci olarak görevlendirildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nda da atama

Aynı gün yayımlanan bir diğer kararda ise Türk Patent ve Marka Kurumu’nda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni bir atama yapıldı. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri ile 4 sayılı Kararname'nin 362. maddesi gereğince Turan Kuloğlu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi.

Atamalar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamında yürürlüğe girdi.



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