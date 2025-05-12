Cumhurbaşkanı önce Putin sonra Zelenski ile görüştü: Barışa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız

"Rusya-Ukrayna krizine çözüm bulmaya Mart 2022'de çok yaklaşmıştık. Fakat savaş baronlarının müdahaleleri sebebiyle çabalarımız akim kaldı. Bunun bedelini ise maalesef en çok siviller, çocuklar ve kadınlar ödedi. Gelinen aşamada Rusya, Ukrayna, Amerika ve Avrupa görüşmelerinin yapılmasında mutabık. Tüm tarafların itimadını kazanmış yegane ülke olarak bu görüşmelere katkı vermeye hazır olduğumuzu ve ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağımızı tekrar dile getirdik. Son temaslarla birlikte yeni bir fırsat penceresinin açıldığını görüyoruz. İnşallah bu sefer yakalanan fırsatın heba edilmeyeceğine inanıyoru