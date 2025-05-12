Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı önce Putin sonra Zelenski ile görüştü: Barışa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız

Cumhurbaşkanı önce Putin sonra Zelenski ile görüştü: Barışa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız

19:4412/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe günü Türkiye'de yapılacak görüşmeler öncesinde Rusya ve Ukrayna liderlerini aradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe günü Türkiye'de yapılacak görüşmeler öncesinde Rusya ve Ukrayna liderlerini aradı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmak için kritik önem arz eden ve perşembe günü İstanbul'da yapılacak görüşmelere değindi. Barış için hem Putin hem de Zelenski ile görüştüğünü açıklayan Erdoğan, "Barış diplomasisinde aranan bir ülke konumuna geldik. Sıcak çatışmaları diyalogla ve diplomasiyle çözme iradesini destekliyoruz. Tüm tarafların itimadını kazanmış yegane ülke olarak bu görüşmelere katkı vermeye hazır olduğumuzu ve ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağımızı tekrar dile getirdik." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz gece, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmasında, Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayarak,
"15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz."
demişti.
Putin'i 15 Mayıs'ta Türkiye'de bekleyeceğini kaydeden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski,
"Ben Perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim. Şahsen. Umarım bu sefer Ruslar bahane aramaz."
ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, barış için hem Putin hem de Zelenski ile görüştüğünü açıkladı.

"Sıcak çatışmaları diyalogla ve diplomasiyle çözme iradesini destekliyoruz"

"Sayın Putin'le kapsamlı bir telefon görüşmesi yaptık.
" diyen Erdoğan
, "Putin'le Rusya, Ukrayna arasında 3.5 yıldır devam eden ihtilafa son verilmesi dahil birçok önemli konuyu değerlendirdik. Biraz önce de Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski ile görüştük. Geçtiğimiz hafta Amerikan Başkanı Sayın Trump'la da bu meseleyi ele almış, akan kanı durdurmak için atabileceğimiz adımları konuşmuştuk. Değerli dostum Trump'ın sıcak çatışmaları, diyalog ve diplomasi yoluyla çözme iradesini biz de destekliyoruz.
" dedi.

"Ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağımızı tekrar dile getirdik"

"Hamdolsun Türkiye, barış diplomasisinde küresel ölçekte yardımı, desteği, ara buluculuğu aranan bir ülke konumuna gelmiştir."
vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Rusya-Ukrayna krizine çözüm bulmaya Mart 2022'de çok yaklaşmıştık. Fakat savaş baronlarının müdahaleleri sebebiyle çabalarımız akim kaldı. Bunun bedelini ise maalesef en çok siviller, çocuklar ve kadınlar ödedi. Gelinen aşamada Rusya, Ukrayna, Amerika ve Avrupa görüşmelerinin yapılmasında mutabık. Tüm tarafların itimadını kazanmış yegane ülke olarak bu görüşmelere katkı vermeye hazır olduğumuzu ve ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağımızı tekrar dile getirdik. Son temaslarla birlikte yeni bir fırsat penceresinin açıldığını görüyoruz. İnşallah bu sefer yakalanan fırsatın heba edilmeyeceğine inanıyoru
z." diye konuştu.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Ukrayna
#Türkiye
#Volodimir Zelenski
#Vladimir Putin
#Rusya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çiçek ve süt dolunayı nedir? 12 Mayıs'ta Türkiye'de ne zaman, izlenecek mi?