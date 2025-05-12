Cumhurbaşkanı önce Putin sonra Zelenski ile görüştü: Barışa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe günü Türkiye'de yapılacak görüşmeler öncesinde Rusya ve Ukrayna liderlerini aradı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmak için kritik önem arz eden ve perşembe günü İstanbul'da yapılacak görüşmelere değindi. Barış için hem Putin hem de Zelenski ile görüştüğünü açıklayan Erdoğan, "Barış diplomasisinde aranan bir ülke konumuna geldik. Sıcak çatışmaları diyalogla ve diplomasiyle çözme iradesini destekliyoruz. Tüm tarafların itimadını kazanmış yegane ülke olarak bu görüşmelere katkı vermeye hazır olduğumuzu ve ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağımızı tekrar dile getirdik." diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz gece, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmasında, Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayarak,
"15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz."
demişti.
Putin'i 15 Mayıs'ta Türkiye'de bekleyeceğini kaydeden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski,
"Ben Perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim. Şahsen. Umarım bu sefer Ruslar bahane aramaz."
ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, barış için hem Putin hem de Zelenski ile görüştüğünü açıkladı.
"Sıcak çatışmaları diyalogla ve diplomasiyle çözme iradesini destekliyoruz"
"Sıcak çatışmaları diyalogla ve diplomasiyle çözme iradesini destekliyoruz"
"Sayın Putin'le kapsamlı bir telefon görüşmesi yaptık.
" diyen Erdoğan
, "Putin'le Rusya, Ukrayna arasında 3.5 yıldır devam eden ihtilafa son verilmesi dahil birçok önemli konuyu değerlendirdik. Biraz önce de Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski ile görüştük. Geçtiğimiz hafta Amerikan Başkanı Sayın Trump'la da bu meseleyi ele almış, akan kanı durdurmak için atabileceğimiz adımları konuşmuştuk. Değerli dostum Trump'ın sıcak çatışmaları, diyalog ve diplomasi yoluyla çözme iradesini biz de destekliyoruz.
" dedi.
"Ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağımızı tekrar dile getirdik"
"Ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağımızı tekrar dile getirdik"
"Hamdolsun Türkiye, barış diplomasisinde küresel ölçekte yardımı, desteği, ara buluculuğu aranan bir ülke konumuna gelmiştir."
vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Rusya-Ukrayna krizine çözüm bulmaya Mart 2022'de çok yaklaşmıştık. Fakat savaş baronlarının müdahaleleri sebebiyle çabalarımız akim kaldı. Bunun bedelini ise maalesef en çok siviller, çocuklar ve kadınlar ödedi. Gelinen aşamada Rusya, Ukrayna, Amerika ve Avrupa görüşmelerinin yapılmasında mutabık. Tüm tarafların itimadını kazanmış yegane ülke olarak bu görüşmelere katkı vermeye hazır olduğumuzu ve ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağımızı tekrar dile getirdik. Son temaslarla birlikte yeni bir fırsat penceresinin açıldığını görüyoruz. İnşallah bu sefer yakalanan fırsatın heba edilmeyeceğine inanıyoru
z." diye konuştu.
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