"Cumhurbaşkanı'nın canlı yayını aslında bant yayın" yalanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30.11.2021 tarihli TRT ortak yayınında gündemi değerlendirdi. Yayının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadeleri sosyal medyada gündem olurken öte yandan Twitter’da yayın saatine ilişkin bir iddia paylaşıldı.

Referans olarak tek bir karenin yer aldığı iddiada görüntünün pek de net olmadığı görülüyor.

Uydu ve dijitaldeki yayınlar karşılaştırıldı.

Uydudan yayınlanan yani televizyonda gördüğümüz yayında kj bandı bulunurken; dijitalde paylaşılan yayında bulunmuyor. Dolayısıyla kj bandı, Erdoğan’ın kol saatini görmemizi engellemiyor.

Böylece saatin nispeten net göründüğü anlarda uydudaki diğer yayından saatinin o sırada kaç olduğunu tespit ettik. Çünkü saat gibi pek çok detay kj bandında yer alıyor. Öncelikle, yayın boyunca akrep ve yelkovanın hareketli olduğunu yani saatin çalıştığını belirtelim. Saatin durmuş olması gibi bir durum söz konusu değil. O halde örnek olarak yayından bir kareye göz atalım;

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Bu karede, ekranın sağ altında yer alan kısımda saatin 22.30 olduğu görülüyor.

Bu kez aynı kareyi kj bandı olmadan görüyoruz. Canlı yayın olduğu için mantıken iki saatin de eş zamanlı olması yani 22.30’u göstermesi gerekiyor. Buradan yola çıkarak kol saatinde yer alanı görmeye çalıştık.

Saat bize göre ters göründüğünü göz önüne alırsak, Erdoğan kendi açısından saatine baktığında saati 22.30 iken bizde elbette farklı görünüyor. Aşağıdaki görsellerden bunu daha net anlayabilmek mümkün.

Öte yandan açıdan kaynaklı olarak yelkovan ve akrebin yerlerinin bize farklı görünme olasılığını da değerlendirerek başka kareleri de karşılaştırdık. Saatin nispeten net göründüğü bir diğer kare de bu;

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Akrebin 11 ile 12 arasında bir yerde, yelkovanın ise yaklaşık 3 yönünde olduğunu görmek mümkün. Analog saatte 11.15 civarlarında olduğunu söyleyebiliriz.

Söz konusu karede saat görünmüyor ancak hemen bir sonraki karede görebileceğimiz üzere saat 23.17 yani kol saatindekiyle örtüştüğünü söyleyebiliriz.