Esenyurt Belediye Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Can Aksoy görevden alındı

TORBA YASA MADDELERİ SON DAKİKA 2026! Torba Yasa ne zaman yürürlüğe girecek, kademeli emeklilik çıkacak mı, maddeler arasında var mı?

TBMM gündeminde yer alan yeni torba yasa teklifi, ekonomi ve sosyal güvenlik alanında yapılması planlanan düzenlemeler nedeniyle yakından takip ediliyor. Varlık barışı ve çeşitli mali düzenlemeleri içermesi beklenen teklifin detayları netleşmeye başlarken, vatandaşların en çok merak ettiği başlıkların başında kademeli emeklilik düzenlemesi geliyor. Meclis görüşmelerinin ilerleyen günlerde hız kazanması bekleniyor.