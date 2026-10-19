Esenyurt Belediye Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Can Aksoy görevden alındı
17:17, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 17:21, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Esenyurt Belediyesi Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Can Aksoy görevden alındı
Esenyurt Belediye Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Can Aksoy görevden alındı. Aksoy görevinde İstanbul Vali yardımcısı olarak devam edecek
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında bir terör soruşturması başlatılmış ve Özer İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı. Bu gelişmenin ardından Can Aksoy, Esenyurt Belediyesi'ne kayyım olarak atanmıştı.
NTV'de yer alan habere göre; Esenyurt Belediye Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Can Aksoy görevden alındı. Aksoy görevinde İstanbul Vali yardımcısı olarak devam edecek
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Başlıklar :son dakikaEsenyurt BelediyesiCan Aksoy