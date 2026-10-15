Esenyurt Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturması: Rüşvet paralarının saklandığı 'gizli kasa evi' deşifre oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Esenyurt Belediyesinde bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada 9 şüpheli tutuklanırken, 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Tutuklanan dokuz isim arasında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş da yer aldı.

Esenyurt Belediyesi’ne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme de yaşandı.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu’nun, Ulutaş’ın rüşvet çarkında kilit rol oynadığı ortaya çıktı. Doğancıoğlu’nun, rüşvet gelirlerinin temin edilmesi ve gizlenmesinde aracılık ettiği belirlendi.

İtirafçı oldu, gizli daireyi ve kasaları tek tek anlattı

Soruşturmanın seyrini değiştiren hamle, tutuklu müdür Doğancıoğlu’nun etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle savcılığa sunduğu ifadeyle geldi. İfadesinde Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın talimatıyla hareket ettiğini belirten Doğancıoğlu; Ulutaş’ın isteği doğrultusunda Küçükçekmece Atatürk Mahallesi’ndeki Avrupa Konutları 1 Sitesi'nde, bir arkadaşının üzerine daire kiraladığını itiraf etti. Doğancıoğlu, söz konusu adrese yine talimat üzerine iki adet özel çelik kasa yerleştirdiğini aktardı.

Kasalardan servet çıktı

İtiraf üzerine harekete geçen emniyet güçleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. İçerisinde hiçbir eşya bulunmayan tamamen boş dairede arama yapan ekipler, Doğancıoğlu’nun bahsettiği iki siyah çelik kasayı buldu. İlk incelemelerde kasaların içerisinde yüklü miktarda nakit para olduğu tespit edildi.

Çilingir beklenirken yakınları boş valizlerle eve geldi

Ekipler kasaları açmak amacıyla çilingir gelmesini beklerken adreste hareketli dakikalar yaşandı. Yusuf Ulutaş’ın annesi Ayşe Ulutaş ile kuzeni Mustafa Zahit Seval, ellerindeki iki boş valiz ve daire anahtarıyla eve giriş yaptı. İçeride polisleri karşılarında bulan iki şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ilk beyanlarında, kendilerini adrese Yusuf Ulutaş’ın avukatının yönlendirdiğini söyledikleri kaydedildi.

Kasa şifreleri üzerlerinden çıktı: Milyonluk döviz ele geçirildi

Şüpheliler üzerinde yapılan üst aramasında, kilitli kasalara ait anahtarlar ele geçirildi. Şüphelilerin kasa şifrelerini de kolluk kuvvetlerine vermesinin ardından kasalar açıldı. Yapılan sayımda kasaların içerisinden yüksek miktarda Euro ve dolar çıktığı öğrenildi.

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