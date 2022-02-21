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KOCAELİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık STK ve dernek ziyaretlerine devam ediyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hafta sonlarında sivil toplum örgütleri ve dernekleri ziyaret ederek halkla buluşmaya devam ediyor. Darıca’yı ortak akılla yönetmek adına herkesin fikirlerini önemsediklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, ziyaretlerde STK’ların talep ve önerilerini dinliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık STK ve dernek ziyaretlerine devam ediyor
​Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık STK ve dernek ziyaretlerine devam ediyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, STK ziyaretleri kapsamında hemşeri derneklerini ziyaret etmeye devam ediyor. Hafta içi sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar vatandaşlarla bir arada olmaya özen gösteren Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hafta sonlarında da Darıca’nın mozaiğini oluşturan sivil toplum örgütleri ve derneklerin misafiri oluyor. Bolulular Derneği ve Bayburt Masat Köyü Derneği’ne konuk olan Başkan Muzaffer Bıyık, çay sohbeti eşliğinde dernek üyelerinin ve vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

KENTİN DEĞERLERİ İLE KENTİMİZİ YÖNETİYORUZ

Dernek ziyaretlerinde Darıca’yı ortak akılla ve el birliği ile yönetmek istediklerini ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Bizler proje üretirken ortak akıl ile herkesi dinleyerek adım atıyoruz. Ortak akıl ve katılımcı belediyecilik bizim için olmazsa olmaz konuların başında geliyor. Sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelmemizin amacı sizlerin talep ve tespitlerinize önem vermemizdir. Dernekler ve sivil toplum kuruluşları bir kentin en önemli değerleridir. Bizler de kentimizin değerleri ile Darıca’mızı yönetmek istiyoruz. İlçemizi el birliği ile yönetmek için herkesin fikirlerini dinlemeye devam edeceğiz” diyerek dernek yönetimlerine misafirperverlikleri için teşekkür etti. Dernek başkanları da ziyaret nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getirerek Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a destekleri için teşekkür ettiler.

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