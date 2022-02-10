​Darıca Belediyesi GTO İşbirliğinde yapılan hizmet kompleksi projesi tamamlanıyor.

Darıca Belediyesi ve Gebze Ticaret Odası işbirliği ile Darıca’ya önemli bir yatırım kazandırılıyor. Nenehatun Mahallesi’nde inşa edilen ve toplam inşaat alanı 3 bin 615 metrekare olan Gebze Ticaret Odası Vakfı Darıca Hizmet Kompleksi projesinde çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.

Bıyık ve çiler çalışmaları inceledi

Darıca’ya önemli bir değer katacak ve büyük bir eksikliği giderecek Hizmet Kompleksi’nin kısa bir süre içinde tamamlanması beklenirken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve GTO Başkanı Nail Çiler, hummalı çalışmaların sürdüğü projeyi inceleyerek inşaatın son durumu hakkında bilgiler aldı. Darıca Belediyesi ve GTO işbirliğinde hayata geçirilecek proje ile Darıca’ya önemli bir eser kazandırılacak.

“Kısa sürede projeyi bitirmeyi hedefliyoruz”

Çalışmaları Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile birlikte gezen GTO Başkanı Nail Çiler, Darıca Belediyesi ile işbirliği içinde güzel bir hizmeti hayata geçireceklerini ifade ederek “Darıca Belediyesi ile birlikte bölgemize değer katacağına inandığımız bir projeyi hayata geçiriyoruz. Toplumun her alanına hitap edecek ve 11 Milyon maliyeti olan proje inşallah bölgemize ve Darıca’ya hayırlı olur. İnşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah en kısa sürede Nisan ayı gibi Darıca’ya değer katacak projenin açılışını da gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

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“Yaşam merkezi olarak hizmet verecek”

Gebze Ticareti Odası’nın Darıca’ya hizmet yapmasından ve birlikte proje geliştirmekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise GTO’ya teşekkür ederek “Nenehatun Mahallesi’nde inşa edilen ve toplam inşaat alanı 3 bin 615 metrekare olan Darıca Hizmet Kompleksi’nin içerisinde Taziye evi, aş evi, Engellilere yönelik hizmet verecek Engelliler Sosyal Faaliyet Merkezi, Kızılay Hizmet Binası, ihtiyaç sahipleri için sosyal market, kurs ve seminer odaları ile eğitim salonları yer alacak.

Hayatın birçok alanı ile vatandaşlarımıza dokunacak olan Gebze Ticaret Odası Vakfı Darıca Hizmet Kompleksi, adeta bir yaşam merkezi olarak da hizmet verecek. Aşevinde 365 gün sıcak yemek çıkacak ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Bir kez daha hemşerilerim adına GTO Başkanı Nail Çiler ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.