Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi 31. Geleneksel İftar Programı dönüşüm ve dayanıklılık temasıyla gerçekleştirildi

Geçen yıllarda olduğu gibi, bu yıl da kaliteli bir sahne programı, uzman görüşleri ve katılımcıların deneyim paylaşımına olanak sağlayan bir atmosfer sunuldu. 200'ü aşkın müteşebbis ve profesyonelden oluşan seçkin bir katılımcı kitlesinin yer aldığı etkinlikte, “Dönüşüm ve Dayanıklılık: Gelenekten Geleceğe Liderlik” teması altında, liderlik, değişim yönetimi ve dayanıklılık gibi kritik konulara odaklanıldı.

Program, Değişim Dinamikleri Genel Müdürü ve Kurumsal Yönetim Danışmanı Ahmet Nedim Erdemir tarafından yapılan açılış konuşmasıyla başladı. Erdemir, katılımcılara teşekkür ederek Ramazan’ın bereketini iş dünyasıyla birleştirerek önemli mesajlar verdi. “Değişim, sadece bir zorunluluk değil, stratejik bir fırsat olarak görülmelidir,” diyen Erdemir, liderlerin değişimi yönetebilmek için doğru sistemler ve süreçlerle çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Değişim Dinamikleri Yönetim Kurulu Başkanı Klinik Psikolog Zeynep Betül Topçu’nun dayanıklılık temalı konuşmasıyla devam eden programda, liderlerin zorlu koşullara karşı mücadele etme becerilerinin önemine değinildi. Dayanıklı liderlerin, güçlü karakterler ve geliştirilmiş becerilerle daha verimli olabileceğini vurgulayan Topçu, özellikle Ramazan’ın bu tür niteliklerin geliştirilmesi için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Dönüşüm ve Dayanıklılık: Gelenekten Geleceğe Liderlik temasıyla alanında uzman profesyonellerle devam eden programda;

• Prof. Dr. Murat Yalçıntaş (2005 – 2013 dönemi İstanbul Ticaret Odası Başkanı, İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ), değişim yönetimi ile liderlik arasındaki farkları açıkladı. “Değişim kaçınılmazdır, ancak değişime liderlik etmek için bu değişimi öngörmek gerekmektedir” diyerek, liderlerin değişimi nasıl proaktif bir şekilde yönlendirebileceğine dair önemli stratejiler sundu.

• Muhammed Satılmış (Değişim Dinamikleri Yönetim Danışmanı), Yıldız Holding Bünyesinde üst düzey yönetici olarak farklı zor zamanlarda dayanıklılığın önemini anlattı. “Her kurum zor zamanlara hazırlıklı olmalı ve bu süreçte esnek, güçlü ve dayanıklı olmalıdır” diyen Satılmış, dayanıklılık kültürünün iş dünyasında nasıl yapılandırılacağına dair bilgiler paylaştı.

• Prof. Dr. Ali Hepşen (İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı Öğretim Üyesi), “Yakın Gelecek: Şirketleri Bekleyen Kritik Değişimler” başlıklı konuşmasında, değişen ticari koşullara bağlı olarak finansal yönetim yapılması gerektiğini vurguladı. Şirketlerin sürdürülebilirlik ve teknolojik altyapıya yönelik doğru yatırımlarla geleceğe hazırlıklı olmalarının önemine dikkat çekti.

• Bahattin Aydın (LCW - CHRO ) , "Gelenekten geleceğe uzanırken, değişimi yönetirken hangi unsurların korunması gerektiğini belirlemenin önemini vurguladı ve iş hayatında güven ile kaliteyi temel faktörler olarak değerlendirdi.

• "Profesyonel yöneticiler ve müteşebbislerin program konseptine dair paylaşımlarında; Mega Basım Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Geliştirme Yöneticisi Muhammed Fatih Kondu, Aslandağ Ahşap - Artella ve Tresette Mutfak Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Aslandağ, Rhofa Enerji Grup İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Müdürü Aykut Tangülü, Özel Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Serap Yücesan ve Fereks Grup Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Karaçetin görüşlerini paylaştılar.

Gecenin kapanışında, kurumsallaşma ve nesil devrinin önemine değinen Değişim Dinamikleri Kurucusu ve Yönetim Danışmanı Süleyman Erdemir, 40 yıllık planının 32. yılında gayret, çalışma ve dua ile bugünlere ulaştıklarını paylaştı. Yöneticilerin iş süreçlerini genç nesillere devretmesi gerektiğini vurguladı.

Güçlü kurumların ancak güçlü hukuk kurallarıyla sürdürülebilir hale gelebileceğini belirterek, 11 Mart 2026’daki 32. Geleneksel İftar’da buluşma temennisiyle konuşmasını tamamladı.

Sonuç: 31. Geleneksel İftar Programı, değişim yönetimi ve liderlik konularına dair önemli içgörüler sundu. İş dünyasında dönüşüm ve dayanıklılığın önemini vurgulayan etkinlik, katılımcılara stratejik bir bakış açısı kazandırmayı hedefledi. 200'ü aşkın müteşebbis ve profesyonelin katılım gösterdiği bu özel organizasyon, iş dünyasında sürdürülebilir başarıya ulaşmak isteyen liderler için önemli bir buluşma noktası oldu.



