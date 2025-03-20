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DEM Parti İBB'ye destek ziyaretine gidecek

DEM Parti İBB'ye destek ziyaretine gidecek

13:2120/03/2025, جمعرات
G: 20/03/2025, جمعرات
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Özgür Özel'in "buradan ayrılmayacağız" dediği Saraçhane'ye, DEM Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet ziyarette bulunacak.

İstanbul'da hareketli saatler yaşanıyor.


Dün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alındığı soruşturmanın etkileri sürerken, süreç de ilerliyor.


CHP'de soruşturmaya karşı olağanüstü bir durum hakim.


Saraçhane'de CHP işgali


Saraçhane'deki İBB binası adeta CHP'nin İstanbul merkezine dönüştü.


İlk açıklamalarında Saraçhane binasını terk etmeyeceklerini söyleyen Özgür Özel, dayanışma için siyasi partileri ve partilileri buraya davet etti.


DEM Parti İBB'yi ziyaret edecek


Dün olduğu gibi bugün de bina önünde miting yapılması beklenirken DEM Parti heyetinin de Saraçhane'yi ziyaret edeceği açıklandı.


DEM Parti'de yapılan açıklamaya göre Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet, bugün Saraçhane'ye destek ziyaretinde bulunacak.




#DEM Parti
#İBB
#Ekrem İmamoğlu

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