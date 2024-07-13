Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda anlamlı tören: Şehit Mustafa Cambaz 3. Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Yeni Şafak'ın 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz anısına düzenlenen fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Dört ana kategori, iki özel kategori olmak üzere toplamda altı kategoride 14 isme ödülleri takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım gösterdiği tören, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleşti.

Bu sene üçüncüsü düzenlenen yarışmanın ödül töreni programında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında, şehit Mustafa Cambaz'ın genç yeteneklere ilham kaynağı olmaya devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Bizim sanat anlayışımızın temelinde güzel olanı görmek ve göstermek düşüncesi vardır. Merhum Mustafa Cambaz işte böyle bir sanatkâr. Şehit Mustafa Cambaz ömrünü inandığı değerlere ve mesleğine adamış takdir ve hayranlık uyandıran eseriyle başarı elde etmiş bir foto muhabirdi. 2000li yıllardan itibaren Türkiye'yi dolaşarak 10 binden fazla fotoğraf çekti. Ucuz hesapların geçici heveslerin peşinde koşmadı." dedi.









Şehit Mustafa Cambaz adına hazırlanan filmin de gösterildiği program, Yavuz Sultan Selim Camii İmam Hatibi Abdullah Kılıç'ın Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleşen programa ilgi yoğun oldu.

Törenin düzenlendiği salonda yer bulamayan vatandaşlar, programı salon dışında kurulan dev ekrandan izledi.

"Şehit Mustafa Cambaz genç yeteneklere ilham kaynağı olmaya devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Şehit Mustafa Cambaz 3. Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Şehit Mustafa Cambaz adına düzenlenen yarışmanın ödül merasiminde sizlerle beraber olmanın memnuniyetini yaşıyorum. Albayrak Medya Grubu verdiği sözü kararlılıkla yerine getiriyor. Yeni Şafak Gazetesi'ne bizleri buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Şehit Mustafa Cambaz genç yeteneklere ilham kaynağı olmaya devam ediyor. 2 gün sonra 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıldönümü.

15 Temmuz'da 252 vatan evladını şehit verdik. Hangi alanda olursa olsun hüner ehline hak ettiği değerin verilmesi mühimdir. Mükafatı verilen her başarının daha nitelikli çalışmaların müjdecisi olacağı açıktır. Yarışmamıza ülkemizin her köşesinden fotoğrafın katılımını bunun işareti olarak görüyorum. Dereceye giren tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah daha nice yıllar nice güzel fotoğraflar çekmeye devam edersiniz.

Kur’an-ı Kerim Tilaveti'nin ardından konuşma gerçekleştiren Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli hazirun. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Şehit Mustafa Cambaz Fotoğrafçılık Yarışması Ödül Töreni'ne hoş geldiniz.

Sekiz yıl önce darbe ve işgal girişimine kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü, ihanete direnen 252 vatandaşımızı şehit etti.

Meslektaşımız, mesai arkadaşımız Mustafa Cambaz, o gece direnenler arasında şehit edilen tek gazeteciydi.

Mustafa Cambaz, milli ve manevi değerlere bağlı; daima milletin iradesinin yanında ve esaretin karşısında yer alan Yeni Şafak Gazetesi'nde meslek hayatına başladı.

15 Temmuz günü gazetedeki mesaisini tamamlayarak evine giden Cambaz, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan FETÖ'cü hainlerin ihanet girişimini duyunca sosyal medya hesabından 'başkomutanımız meydanlara çağırıyor' diyerek meydanlara indi.

Çengelköy Polis Karakolu'nu ele geçirmeye çalışan darbeci hainlere karşı direnirken şehit düştü.

Mustafa Cambaz, fotoğrafçılığa tutkuyla bağlı, mesleğine aşık bir arkadaşımızdı.

Kayda geçen 10 binden fazla fotoğrafı var. Türkiye'nin her bir bölgesinde yer alan 118 ulu caminin fotoğrafını çekerek oluşturduğu eserle bize bu toprakların tapusunu bıraktı adeta.

Cambaz'ın ömrü vefa etseydi şüphesiz çok daha kıymetli eserler ortaya koyacaktı. Bu yarışma ile fotoğraf severlerin, genç fotoğrafçıların, Cambaz'ın hikayesini tamamlamasını ve hayallerini gerçekleştirmesini arzu ediyoruz.

Mustafa Cambaz'ı unutmayacağız, unutturmayacağız. Zira o şehit olarak bize 15 Temmuz direnişinin unutulmayışı ve gelecek nesillere aktarılışını bir görev olarak yüklemiştir.

7 Ekim'den bu yana dünyanın gözü önünde büyük bir vahşet işleniyor. 15 binden fazla çocuk, 10 binden fazla kadın ve bu katliamı kayıt altına alıp dünyaya duyuran 150'den fazla gazeteci öldürüldü.

Gazze'de öldürülen, yaralanan ve hala sahada görev yapan bütün meslektaşlarımızın fotoğrafları en büyük ödüle layıktır.

Bugün burada Gazze ödülümüz var. Ancak bütün ödüller Gazze içindir.

Sayın Cumhurbaşkanım, ödül törenimizi Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştiriyoruz.

Demokrasilerimizin ilk şehitleri Adnan Menderes ve arkadaşları bu adada yargılanıp idama mahkum edildiler.

27 Mayıs 1960'ta açılan darbeler tarihi 15 Temmuz milletimizin direnişi ile bir daha açılmamak üzere kapanmıştır.

Bu programda demokrasimizin ilk şehitleriyle son şehitlerini birlikte anacağız. Yarışmamızın bir diğer özel ödülü ise 'hikayeyi tamamla' özel ödülüdür. Bu ödülün konsepti de Demokrasi ve Özgürlükler Adası'dır.

Bu ada sizlerin Türk demokrasisine kazandırdığı en büyük ödüldür.

Sözlerime son verirken başta zat-ı aliniz olmak üzere yarışmaya katılan bütün fotoğraf tutkunlarına; fotoğrafları değerlendiren jüri üyelerine; Mustafa Cambaz'ın kıymetli eşine ve evladına bütün katılımcılara, emeği geçen herkese Yeni Şafak ailesi adına teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum."









Yarışmada ödül kazanan isimler ise şöyle oldu:

Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar Kategorisi Kazananları:

-Birinci; Semazenler ile Mürsel Yağcıoğlu,

-İkinci; Bayraklı Baba ile Caner Başer,

-Üçüncü; İplik Boyama ile Gülin Yiğiter.

Yeni Nesil Fotoğraflar (Cep Telefonu Çekimi) Kategorisi Kazananları:

-Birinci; Kabotaj Bayramı Etkinlikleri adlı eseri ile Hüseyin Türk,

-İkinci; Uçurtma adlı eseri ile Murat Batmaz,

-Üçüncü; Kuraklık adlı eseri ile Murat Şahin,

Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone Çekimi) Kategorisi Kazananları:

-Birinci; Çaba adlı eseri ile Evrim Aydın,

-İkinci; TCG Anadolu Boğaz Geçişi adlı eseri ile Ali Atmaca,

-Üçüncü; Flamingo adlı eseri ile Neşe Arı.

2023'e Damga Vuran Haber Fotoğrafları Kategorisi Kazananları:

-Birinci; Mucize adlı eseri ile Sergen Sezgin,

-İkinci; Yumruk adlı eseri ile Emin Sansar,

-Üçüncü; Dolunay ile Bayraktar Akıncı adlı eseri ile Osmancan Gürdoğan.

Gazze Özel Ödülü Kategorisi Kazananı:

-Gaza Is On Fire adlı eseri ile Mustafa Hassona.

Hikayeyi Tamamlama Özel Ödülü Kazananı:

-Yol adlı eseri ile Kudret Deniz Kalaycı.







