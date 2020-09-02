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DENİZLİ

Denizli'de Kleopatra'nın da yüzdüğü havuza ziyaretçi akını: Antik kalıntılar arasında yüzme keyfi

Antik Mısır'ın son Helenistik kraliçesi olan Kleopatra'nın yüzdüğüne inanılan Denizli'de bulunan havuz yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 2 bin 500 yıllık Antik Kleopatra Havuzu'na gelen ziyaretçiler, tarihi sütunlar arasında yüzme keyfi yaşıyor.

Haber Merkezi DHA
Turistler antik sütunlar arasında yüzmenin keyfini yaşıyor.
Turistler antik sütunlar arasında yüzmenin keyfini yaşıyor.

Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde, yaz kış 36 derece su sıcaklığına sahip 2 bin 500 yıllık olan Antik Kleopatra Havuzu, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Antik çağdan bu yana termal tedavi merkezi olarak bilinen Pamukkale'de, milattan sonra 692'de meydana gelen depremde, sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan Hierapolis'deki antik havuz, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen turistler tarafından ziyaret ediliyor.

"Eşsiz bir deneyim"

Mısır kraliçesi Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan tarihi havuzda, ziyaretçilere antik kalıntılar arasında yüzme olanağı sunuluyor. Antik havuzda yüzmenin eşsiz deneyim olduğunu ifade eden Furkan Sırmacı, "Buraya gelmeyi çok istiyorduk. Havuzun doğası ve tarihi yapısı içine çekiyor. İçinde antik dönemlerden kalma sütunlar var. Yaz kış 36 derece olduğu için yaz kışın girilebilir. Kesinlikle gelinip görülmesi gereken bir yer" dedi.

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  • Karabük'ten ailesiyle birlikte Pamukkale'ye gelen Ali Fuat, "Burada yüzmek keyif verici. Tarihi atmosferi etkileyici. Şifalı suları var. Dört mevsim girilebilecek bir havuz" diye konuştu.

Muğla'da şifa kaynağı göle turist akını: Deniz yerine orayı tercih ediyorlar
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1923 Lozan Antlaşması'na bağlı olarak Türkiye ve Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesi sırasında, Rumların bölgeyi terk etmesinin ardından önce Hazine'ye devredilen ve daha sonra Türk bir aileye satışı yapılan tarihi değirmen, 2008 yılında Datça Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilerek, turizme kazandırıldı.
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Datça'da yaşamını sürdüren Hüseyin Özpekinsel (65), Ilıca Gölü’nün tarihi bir geçmişe sahip olduğuna dikkati çekti. Özpekinsel, Gölün suyu dağların eteklerinden geliyor. Yıllar önce tarihi su değirmeninin çalışması için kullanılıyordu. Bugün ise, değirmenin fazla suyu günümüzde, tatilcilerin duş yeri haline geldi. Kimisi göle girerek yüzüyor. Suyun şifalı olduğu söyleniyor dedi.
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İzmir'den yıllar önce Datça'ya yerleşen Nihat Tavus (62) ise Ilıca Gölü’nün yanındaki değirmenin, ilçenin en eski su değirmenlerinden biri olduğunu söyledi.
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Değirmenin ihtiyacını karşılayan gölün su kaynağı tam olarak bilinemiyor. Ancak, Ege Deniz'in altından buraya kadar geldiği ve Akdeniz'e döküldüğü söyleniyor. Bu yönüyle de ilgi çekiyor. Suyun rahatlatıcı bir özelliği var. İnsanlar denizden çıkıp, burada duş alabiliyorlar. Suyun şifalı olduğu da biliniyor diye konuştu.
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Çorum'dan tatil için Datça'ya gelen Emre Şener (30) ise denizin tuzunu minik şelalenin sularında attıklarını belirtip, Ortam olarak çok güzel, nezih bir yer. Çok beğendik dedi.
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Muğla'nın "Datça ilçesinde, denize 50 metre mesafedeki Ilıca Gölü tatilcilerin ilgi odağı oldu. Datça ilçe merkezindeki Taşlık Plajı önünde, Rumlardan kalma tarihi su değirmeninin yanında, dağın eteklerinden doğan su kaynağının etrafı duvarlarla çevrilerek oluşturan 6 dönüm büyüklüğündeki Ilıca Gölü, içerisindeki minerallerle şifalı özelliği ile dikkati çekiyor.


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