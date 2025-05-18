Çanakkale'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD Depremin merkez üssünün Ayvacık (Çanakkale) olduğunu açıkladı. 4,4 büyüklüğündeki deprem yerin 6,72 kilometre derinliğinde meydana geldi
Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD Depremin merkez üssünün Ayvacık (Çanakkale) olduğunu açıkladı.
4,4 büyüklüğündeki deprem yerin 6,72 kilometre derinliğinde meydana geldi.
AFAD yayınladı: İşte son meydana gelen depremler
AFAD yayınladı: İşte son meydana gelen depremler
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