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Çanakkale'de korkutan deprem: AFAD depremin büyüklüğünü ve derinliğini açıkladı

Çanakkale'de korkutan deprem: AFAD depremin büyüklüğünü ve derinliğini açıkladı

Seda Ekinci
Seda Ekinci
10:2018/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
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Çanakkale'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Çanakkale'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD Depremin merkez üssünün Ayvacık (Çanakkale) olduğunu açıkladı. 4,4 büyüklüğündeki deprem yerin 6,72 kilometre derinliğinde meydana geldi

Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD Depremin merkez üssünün Ayvacık (Çanakkale) olduğunu açıkladı.


4,4 büyüklüğündeki deprem yerin 6,72 kilometre derinliğinde meydana geldi.


AFAD yayınladı: İşte son meydana gelen depremler


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