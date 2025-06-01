Diplomasinin kalbi 3. kez İstanbul'da atacak: Zelenski'den flaş açıklama

Rusya ve Ukrayna, 2022'den bu yana ilk yüz yüze görüşmelerini 16 Mayıs tarihinde yine İstanbul'da gerçekleştirmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yarın heyetinin İstanbul'a geleceğini duyurdu. Tam ve koşulsuz ateşkes, tutuklu ve kaçırılan çocukların iadesi ile en üst düzeyde barış görüşmeleri için pozisyonlarını belirlediklerini ifade eden Zelenski, heyetine Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık edeceğini belirtti.
Ukrayna ile Rusya arasındaki ateşkes görüşmelerine yarın İstanbul'da devam edilecek.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarın heyetinin İstanbul'a geleceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
- "Ukrayna Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanlığı, istihbarat kurumlarımız ve Ukrayna Güvenlik Servisi'nden raporlar aldım. Savunmamız, aktif eylemlerimiz ve diplomasimiz hakkında bilgi edindim. Bağımsızlığımızı, devletimizi ve halkımızı korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yakın dönem için görevleri belirledim ve ayrıca Yarın İstanbul'da yapılacak toplantı öncesi tutumumuzu da netleştirdim."
Tam ve şartsız ateşkes, esirlerin serbest bırakılması...
Tam ve şartsız ateşkes, esirlerin serbest bırakılması...
İstanbul'daki görüşmelerdeki tutumlarına ilişkin detay veren Zelenski,
"Birincisi, tam ve şartsız ateşkes. İkincisi, esirlerin serbest bırakılması. Üçüncüsü, kaçırılan çocukların geri getirilmesi. Güvenilir, kalıcı bir barışın sağlanması ve güvenliğin temin edilmesi için, en üst düzeyde bir toplantının hazırlanması. Bu kilit meseleler yalnızca liderler tarafından çözülebilir. Yarın heyetimize Rüstem Umerov başkanlık edecek"
ifadelerini kullandı.
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