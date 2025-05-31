Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe diplomasi trafiği: Somali ve Bulgaristan Cumhurbaşkanları ile telefonda görüştü

Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sonlandırılması için gayretlerin sürdüğünü, Bulgaristan'ın bu konuda izlediği hassas siyasetin yakından takip edildiğini, Türkiye'nin bölgede barışı sağlamak amacıyla tarafları İstanbul'da bir araya getirmek için çalıştığını ifade etti.