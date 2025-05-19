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Somali ile iş birliği Meclis’te

Somali ile iş birliği Meclis’te

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0019/05/2025, Pazartesi
G: 19/05/2025, Pazartesi
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, Somali ile olan ticari ve askeri iş birliğini enerjide de ileri noktalara taşımak için hazırlıklara başladı. Somali'nin kanıtlanmış doğal gaz rezervi 6 milyar metreküp olduğu ve açık deniz alanlarında 30 milyar varil hidrokarbon rezerv potansiyeli bulunduğu öngörülüyor. Bu nedenle Türkiye, Somali ile arasındaki iş birliğini geliştirme kararı aldı. Bu kapsamda, iki ülke arasında 7 Mart 2024'te İstanbul'da imzalanan hidrokarbon alanındaki uluslararası sözleşme TBMM gündemine alındı.


ALIM-SATIM DA YAPILABİLECEK

Anlaşmayla; Türkiye, Somali'nin kara ve açık deniz bloklarında petrol ve doğal gaz arama, değerlendirme, geliştirme ve üretimi ile bu projelerle ilgili taşıma, dağıtım, rafineri kurabilecek. Petrol ya da doğal gaz ürünlerinin satışı alanlarında söz sahibi olacak. Anlaşma kapsamında Türkiye’nin hidrokarbonlar alanında sahip olduğu kabiliyet, bilgi ve tecrübelerin Somali ile paylaşılması, bu alanda uzun vadeli iş birliklerinin tesis edilerek Somali'nin doğal kaynaklarının ülke ekonomisine kazandırılması ve karşılıklı fayda temeline dayanan ortak projelere yenilerinin eklenmesi hedeflendi.


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