Somali ile iş birliği Meclis’te

Türkiye, Somali ile olan ticari ve askeri iş birliğini enerjide de ileri noktalara taşımak için hazırlıklara başladı. Somali'nin kanıtlanmış doğal gaz rezervi 6 milyar metreküp olduğu ve açık deniz alanlarında 30 milyar varil hidrokarbon rezerv potansiyeli bulunduğu öngörülüyor. Bu nedenle Türkiye, Somali ile arasındaki iş birliğini geliştirme kararı aldı. Bu kapsamda, iki ülke arasında 7 Mart 2024'te İstanbul'da imzalanan hidrokarbon alanındaki uluslararası sözleşme TBMM gündemine alındı.