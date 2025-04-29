Bölgesel istikrar için savunmada iş birliği

Türk savunma sanayii, Körfez ülkeleriyle iş birliklerini artırıyor. ABD yönetiminin İsrail’in güvenliğini merkez alan bir Orta Doğu politikasına karşı Türkiye, Arap ülkeleriyle olan temaslarını daha da artırıyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yılın ikinci yarısında Körfez ülkeleriyle savunma sanayi iş birlikleri çeşitlenecek. Savunma ürünlerinin çeşitlenmesiyle birlikte kalkınma ve güvenliğe katkıda bulunularak bölgesel istikrar sağlanacak. ABD yönetiminin İsrail’in güvenliğini merkeze alan bir Orta Doğu politikası yürütmesine karşılık bölgesinde güçlü bir lider olan Türkiye, önümüzdeki dönemde özellikle Körfez ülkeleri ile olan savunma sanayiindeki iş birliklerini çeşitlendirecek.





KÖRFEZ ÇIKARMASI

Teknoloji alanında geliştirdiği yeni ataklar, ürün çeşitliliğindeki artış ve ürünlerin savaş alanı tecrübesinin yüksekliği ile dikkat çeken Türk savunma sanayii, Körfez ülkelerinin radarında. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yılın ikinci yarısında Türkiye savunma sanayii iş birliği için Körfez’e çıkarma yapacak.





SİBER GÜVENLİK VE YAZILIMDA DA ORTAKLIK

Körfez’deki birçok ülke ile Türkiye arasında savunma sanayii iş birlikleri mevcut. Askeri anlaşmaların yanı sıra, Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında uzmanlık iş birliği alanında anlaşmalar da bulunuyor. Yılın ikinci yarısında yapılacak Körfez çıkarması ile siber güvenlik ve yazılım alanlarında da iş birliği yapılması planlanıyor. Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında yapılacak yeni anlaşmalarla bölgesel barış ve kalkınma vizyonu oluşturulacak. Özellikle savunma ürünlerinin çeşitlenmesiyle birlikte kalkınma ve güvenliğe katkıda bulunularak bölgesel istikrar sağlanacak.



