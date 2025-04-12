Suriye’de ‘savunma eğitimi’ üssü

Türkiye, Suriye'nin savunma güvenliği kapasitesini artırmak ve terörle mücadelesine destek sağlamak amacıyla, çeşitli bölgelerde eğitim maksatlı kara, deniz ve hava üsleri kuracak. Yeni Şafak’a bilgi veren kaynaklar, İsrail’in Suriye’ye yaptığı hava saldırılarının sebeplerinden birinin de Türkiye’nin vermeye hazırlandığı bu eğitimin önüne geçmek olduğunu belirtti. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, planlanan üslerin temel amacı Suriye güvenlik birimlerinin eğitim ve koordinasyon kapasitelerini geliştirmek, aynı zamanda sınır hattında güvenlik istikrarını sağlamak olacak. Kurulacak olan üslerde, askeri danışmanlık, saha eğitimi, stratejik planlama desteği gibi faaliyetlerin yürütülmesi öngörülüyor. Türkiye ve Suriye arasındaki bu adım bölgesel güvenlik için iş birliği ve kapasite geliştirme temelli olacak. Üslerin konuşlanacağı bölgelerin, mevcut riskler ve Suriye yönetimi ile yapılan değerlendirmeler doğrultusunda belirleneceği kaydedildi. Türkiye'nin sınır güvenliği açısından da stratejik bir hamle olacak bu adımla birlikte terörle mücadelenin, yalnızca operasyonel değil, aynı zamanda eğitim ve yapısal kapasite inşası gerektiren uzun vadeli bir süreç olması bekleniyor.