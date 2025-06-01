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Zelenski'den İstanbul müzakereleri açıklaması: Rusya'nın planları belirsiz

Zelenski'den İstanbul müzakereleri açıklaması: Rusya'nın planları belirsiz

12:291/06/2025, Pazar
DHA
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'da yarın düzenlenmesi beklenen barış müzakerelerinde Rusya'nın hangi konuları gündeme getireceğine dair net bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Zelenski, Avrupa ve ABD'deki ortaklarıyla birlikte yeni diplomatik adımlar için hazırlık yaptıklarını belirterek,
“Diplomasiyi anlamlı kılacak herkesle neredeyse her gün temas halindeyiz”
dedi.
Zelenski, İstanbul'da yapılması beklenen yeni tur barış müzakerelerinde Rusya'nın hangi konuları gündeme getireceğine dair net bir bilginin olmadığının altını çizerek
“Ne bizde, ne Türkiye'de, ne ABD'de ne de diğer ortaklarda bu konuda bir bilgi var”
ifadelerini kullandı. Zelenski, bu konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüklerini aktardı.
Zelenski, tüm dünyanın diplomasinin işlemesini ve gerçek bir ateşkesin sağlanmasını istediğini vurgulayarak
“Herkes, Rusya'nın diplomasiyle oyun oynamayı bırakmasını ve savaşı sona erdirmesini istiyor. Herkes ciddi bir barışı istiyor ve Rusya bunu yapmalı”
diye konuştu.

Zelenski, toplantıların gündeminin bu doğrultuda olması gerektiğini belirterek, Ukrayna'nın kendi gündemini zaten sunduğunu ifade etti. Zelenski, ayrıca ABD'nin yaptırımlar konusunda kararlı adımlar atmasını umduklarını, bu adımların barışı yakınlaştırmaya katkı sağlayacağını dile getirdi.



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