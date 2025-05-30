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Rusya: Ukrayna'nın yeni tur müzakerelerle ilgili pozisyonu net değil

Rusya: Ukrayna'nın yeni tur müzakerelerle ilgili pozisyonu net değil

09:3130/05/2025, Cuma
DHA
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın yeni tur müzakerelere ilişkin pozisyonunun net olmadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın yeni tur müzakerelere ilişkin pozisyonunun net olmadığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine dair açıklamada bulundu. Zaharova, Ukrayna'nın yeni tur müzakerelere katılıp katılmayacağını henüz açıklamadığını vurgulayarak, “Pozisyonlarında netlik yok. Müzakerelerin tarihi, formatı, heyetin içeriği karşı tarafa iletildi. Rus heyet başkanı planlarını sürekli açıklıyor. Öbür tarafta histeri var” dedi.

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