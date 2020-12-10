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Gündem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu Azerbaycanla vizeler kalkıyor
POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Azerbaycan'la vizeler kalkıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz seyahat kararının alındığını açıkladı. Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasında sadece kimlik kartının geçerli olacağını duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kardeşim Ceyhun Bayramov ile imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. “Tek Millet İki Devlet”e de bu yakışır! Hayırlı olsun! "dedi.

Birçok anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Gençlik Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ikili ticari anlaşmalar imzalandı. İkili anlaşmaların ardından, iki lider ortak basın düzenledi.

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