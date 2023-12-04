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Dışişleri Bakanlığı: 130 Türk vatandaşı Gazze'den tahliye edildi

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'den Mısır'a geçiş yapan 130 Türk vatandaşının bugün Türkiye'ye gelebileceğini duyurdu.

15:24 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 15:26 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
#Dışişleri Bakanlığı
#Gazze
#tahliye
#İsrail
2 saat önce
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