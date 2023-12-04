Dışişleri Bakanlığı: 130 Türk vatandaşı Gazze'den tahliye edildi

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'den Mısır'a geçiş yapan 130 Türk vatandaşının bugün Türkiye'ye gelebileceğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
#Dışişleri Bakanlığı
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#tahliye
#İsrail
2 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'den Mısır'a geçiş yapan 130 Türk vatandaşının bugün Türkiye'ye gelebileceğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen 142 Türk vatandaşı ve aile yakını, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı. Vatandaşları havalimanında Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile AFAD yetkilileri karşılarken bazı aile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
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