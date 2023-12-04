Dışişleri Bakanlığı: 130 Türk vatandaşı Gazze'den tahliye edildi

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen 142 Türk vatandaşı ve aile yakını, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı. Vatandaşları havalimanında Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile AFAD yetkilileri karşılarken bazı aile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.