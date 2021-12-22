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ANKARA

Dışişleri Bakanlığı: Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı'da mültecilerin geri dönüşleri ele alındı

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da gerçekleştirilen Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı ile ilgili, "Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri konusu toplantıda ele alınmıştır. Taraflar, ülke içinde yerlerinden edilmişlerin ve mültecilerin onurlu, güvenli ve gönüllü şekilde ikamet ettikleri yerlere geri dönüşlerinin kolaylaştırılmasının önem ve önceliğinin altını çizmişlerdir" açıklamasını yaptı.

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Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığı: Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantıda mültecilerin geri dönüşleri ele alındı
Dışişleri Bakanlığı binası.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Astana formatındaki Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı'nın 17'ncisinin 21-22 Aralık'ta Nur-Sultan'da düzenlendiği belirtilerek, "Toplantıda siyasi süreçteki son gelişmeler, İdlip'teki durum, insani yardımlar ve terörizmle mücadele konuları ele alınmıştır.

Taraflar, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü taahhütlerini yinelemişler, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde sükunetin korunmasının önemini vurgulamışlar ve sahadaki insani durumun düzeltilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi konusunda mutabık kalmışlardır. Taraflar, terörle mücadele bahanesiyle hayata geçirilmeye çalışılan gayrı-meşru öz yönetim teşebbüslerinin kabul edilemez olduğunun altını çizmişlerdir" denildi.

Toplantıda ayrıca Fırat'ın doğusundaki ayrılıkçı yapıların sivillere yönelik artan saldırılarının ve baskıdan duyulan derin endişenin beyan edildiği, bu bağlamda Türkiye tarafından PKK/YPG terör örgütüyle mücadelede kararlılığın vurgulandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Taraflar, Suriye ihtilafına Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca siyasi sürecin ilerletilmesine bağlılıklarını teyit etmişlerdir. Bu çerçevede, Anayasa Komitesi'nin 7'nci turunun en kısa zamanda Suriyeli tarafların yapıcı yaklaşımıyla gerçekleştirilmesi hususunda çağrıda bulunmuşlardır. Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri konusu da toplantıda ele alınmıştır. Taraflar, ülke içinde yerlerinden edilmişlerin ve mültecilerin onurlu, güvenli ve gönüllü şekilde ikamet ettikleri yerlere geri dönüşlerinin kolaylaştırılmasının önem ve önceliğinin altını çizmişlerdir.

Toplantı vesilesiyle, Astana Süreci çerçevesinde kurulmuş bulunan Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu da bir araya gelmiştir. Görüşmede, Çalışma Grubu tarafından 6'ncı proje çerçevesinde, gözaltında tutulan bazı kişilerin 16 Aralık'ta karşılıklı olarak serbest bırakılmasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, çalışmaların ve iş birliğinin sürdürülmesi kararlaştırılmıştır."

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