Gündem Dışişleri Bakanlığından Yunanistana provokatif eylemlerini sonlandır çağrısı
ANKARA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'provokatif eylemlerini sonlandır' çağrısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan'ın Türk hava sahasını ihlalleri ile ilgili açıklamada bulundu. "Yunanistan bir kez daha kendi tahrikkar eylemleriyle başlattığı gerginliği kullanarak uluslararası kamuoyunun algısını ülkemize karşı şekillendirmeye çalışmaktadır. "denilen açıklamada, Yunanistan'a 'provokatif eylemlerini sonlandırma' çağrısında bulunuldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığından Yunanistana provokatif eylemlerini sonlandır çağrısı
Tanju Bilgiç

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan’ın hava sahası ihlal iddiaları hakkındaki soruya ilişkin, “Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları, 16 Mayıs 2022 tarihinde Gökçeada’nın batısında, 17 Mayıs 2022 tarihinde ise Enez’in batısında hava sahamızı ihlal etmiştir. Hava Kuvvetlerimiz bu provokatif ihlallere mütekabiliyet ve angajman kuralları gereği gerekli yanıtı 18 Mayıs 2022 tarihinde vermiştir” ifadelerini kullandı.

"PROVOKATİF EYLEMLERİNİ SONLANDIRMASI GEREKİYOR"

Sözcü Bilgiç, “Yunanistan bir kez daha kendi tahrikkar eylemleriyle başlattığı gerginliği kullanarak uluslararası kamuoyunun algısını ülkemize karşı şekillendirmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının 20 Mayıs tarihli açıklamasında ülkemize yönelttiği mesnetsiz iddia ve ithamları külliyen reddediyor, hava sahamıza yönelik Yunan ihlallerini kuvvetle kınıyoruz. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için, Yunanistan’ın Ege’deki provokatif eylemlerini sonlandırması ve bir yıldır toplantılarına katılmaktan imtina ettiği hem ikili, hem de NATO bünyesinde başlatılan Güven Arttırıcı Önlemler sürecine ciddiyetle yaklaşması gerekir” dedi.

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