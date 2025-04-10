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Diyarbakır Ekspresi yola çıkıyor

Diyarbakır Ekspresi yola çıkıyor

04:0010/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Diyarbakır Ekspresi
Diyarbakır Ekspresi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile Diyarbakır arasında turizm amaçlı işletilecek Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin yeni sezonun ilk seferine yarın çıkacağını duyurdu. Uraloğlu, söz konusu ekspresin 11 Nisan-25 Mayıs döneminde toplam 8 sefer yapacağını bildirdi. Trenin, Ankara'dan cuma, Diyarbakır'dan ise pazar günleri hareket edeceğine işaret eden Uraloğlu "Trenimiz iki haftada bir karşılıklı sefer düzenleyecek, 4 gidiş, 4 dönüş şeklinde planlanan seferlerle hem iç turizm canlanacak" diye konuştu. Tren Malatya, Diyarbakır, Elazığ'da mola vererek yolculara doğa manzaraları eşliğinde kültürel bir rota sunacak.


#Diyarbakır Ekspresi
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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