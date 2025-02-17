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Elektrikli skuterlere anlık takip

Elektrikli skuterlere anlık takip

Merve Safa Akıntürk
04:0017/02/2025, Pazartesi
G: 17/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Şehir içi ulaşımda elektrikli skuter (e-skuter) kullanımının güvenli ve verimli bir şekilde denetlenmesi amacıyla takip sistemi geliştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, son zamanlarda artan kazalar ve mağduriyetlerin giderilmesi için e-skuterlerı bir sistem üzerinden takip edecek. Bakanlığın koordinasyonunda hazırlanan yazılım sayesinde, e-skuter firmalarından gelen konum verileri daha verimli bir şekilde takip edilebilecek ve ulaşım çözümleri için önemli veriler sağlanacak.

TÜM YOLLAR KAYIT ALTINDA

Geliştirilen sistem, büyük veri kullanımından kaynaklanan performans kayıplarını önlemek amacıyla özel olarak düzenlendi. E-skuterlerin en güncel konum bilgileri, sistem üzerinden anlık olarak takip edilebilecek. Bu sayede e-skuterlerin izinsiz yerlerde bulunma süreleri tespit edilerek raporlanabilecek ve yönetim süreçleri daha etkin hale getirilecek.

KONUM HARİTASI ÇIKARTILACAK

Sistemle, araçların son 7 günlük konum bilgilerine dayanarak oluşturulan ısı haritaları, şehir içindeki yoğun kullanım alanları ve sorunlu bölgeler hakkında bilgi sahibi olunacak. Bu sayede minimum ve maksimum bulundurulması gereken sayılarına dair analizler de yapılacak. Şehirlerin ihtiyacına göre e-skuterlerin daha etkili bir şekilde yerleştirilmesini sağlayacak.



#Elektrikli Skuter
#Ulaşım
#Toplum

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