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DMM'den 'IShowSpeed' açıklaması: Konuştuğu rehber değil güvenlik

DMM'den 'IShowSpeed' açıklaması: Konuştuğu rehber değil güvenlik

20:4213/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
AA
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Galata Kulesi'ni ziyaret eden IShowSpeed'in güvenlikler ile muhabbetinden.
Galata Kulesi'ni ziyaret eden IShowSpeed'in güvenlikler ile muhabbetinden.

YouTube'da 42 milyon takipçisi olan IShowSpeed isimli yayıncı, İstanbul'da turistik noktaları canlı yayında gezdi. Galata Kulesi'ne ziyareti sırasında, yayıncıya 'İngilizce rehberlik yapılamadığı' iddialarına ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Görüntülerde yer alan kişiler güvenlik görevlisidir, görevleri ziyaretçi güvenliğini sağlamak ve yönlendirme desteği sunmaktır. Tarihi bilgi aktarmak bu personelin sorumluluğu değildir." açıklamasını yaptı. Dileyenlerin farklı dillerde rehberlik yapabilen personel ve QR kod destekli dijital sistemler aracılığıyla istediği dilde anlatıma kolayca erişilebildiği vurgulandı.

DMM'den yapılan açıklamada, Galata Kulesi'nin her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildiği, yapının tarihiyle ilgili bilgiye, farklı dillerde rehberlik yapabilen personel ve QR kod destekli dijital sistemler aracılığıyla kolayca erişilebildiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Galata Kulesi'nde çekilen bir videoya ilişkin bazı basın organlarında ve sosyal medyada yer alan yorum ve iddialar, kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir. Görüntülerde yer alan kişiler güvenlik görevlisidir, görevleri ziyaretçi güvenliğini sağlamak ve yönlendirme desteği sunmaktır. Tarihi bilgi aktarmak bu personelin sorumluluğu değildir. Sadece belli bir ana ait görüntüler üzerinden oluşturulan olumsuz algılar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür içeriklerin kültürel ve turistik değerlerimizi hedef aldığı açıktır. Kamuoyunu yanıltıcı içeriklere karşı dikkatli olmaya, doğru ve teyitli bilgilere itibar etmeye davet ediyoruz."


#Dezenformasyonla mücadele merkezi
#IShowSpeed
#İstanbul
#Galata Kulesi
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