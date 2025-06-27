DMM'den "NATO karargahı" iddiasına cevap: Mesnetsiz ve gerçek dışı

"DMM'nin 'NATO karargahından yönetildiği' şeklindeki mesnetsiz ve gerçek dışı iddialar dezenformasyon ürünüdür. Kamuoyunun, kaynağı ve amacı belli olan kurumların açıklamalarına itibar etmesi, şaibeli ve ideolojik saiklerle yapılan yayınlara karşı dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. DMM, her türlü dezenformasyonla mücadele ederken, özellikle milli güvenliğimizi ve uluslararası ilişkilerimizi hedef alan manipülatif içeriklere karşı kararlılıkla durmaktadır. DMM olarak, doğru ve güvenilir bilgiyi vatandaşlarımızla paylaşmaya, kamuoyunu yanıltıcı her türlü bilgiye karşı bilgilendirmeye ve milli çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz"