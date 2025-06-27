DMM'den "NATO karargahı" iddiasına cevap: Mesnetsiz ve gerçek dışı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM), "DMM'nin NATO karargahından yönetildiği" iddiasının mesnetsiz, gerçek dışı ve dezenformasyon ürünü olduğu bildirildi.
DMM'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli menfaatleri doğrultusunda, ulusal güvenlik ve kamu düzeni aleyhine yürütülen dezenformasyon kampanyalarıyla mücadele etme görevini icra ettiği vurgulanan açıklamada, ilgili kurumların NATO bünyesindeki staj programlarının ise Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil edecek nitelikli insan kaynağı yetiştirme amacını taşıdığı aktarıldı.
"Mesnetsiz ve gerçek dışı iddialar"
Söz konusu programları "devşirme" olarak nitelemenin iyi niyetten uzak, çarpıtıcı ve milli çıkarlara zarar veren bir yaklaşım olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlara yer verildi: