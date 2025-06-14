DMM: Güvenlik duvarının İsrail'e ait firmaya emanet edildiği iddiası doğru değil

Genelkurmay Başkanlığı'nın güvenlik duvarının İsrail ordusu ile doğrudan bağlantılı bir firmaya emanet edildiği iddiası, DMM tarafından yalanlandı. DMM' nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bölge ve dünya barışını tehdit eden İsrail'le ilgili tutumu son derece nettir. Hal böyle iken Türk Silahlı Kuvvetleri ile İsrail arasında bağ kurmaya dönük yapılan paylaşımlar, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla başvurulan bir dezenformasyondur" ifadeleri kullanıldı.