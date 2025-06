Maltepe'de yol verme kavgası: Yoğun bakıma kaldırılan adam hayatını kaybetti

Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 4 Haziran'da saat 23.30 sıralarında trafikte seyir halinde olan E.Ö. (31) ile E.T. (48) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücülerin otomobillerini yol kenarına çekmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada E.Ö.'nün yumruk attığı E.T., aldığı darbeyle yere yığıldı. E.Ö., attığı yumruk sonrası hareketsiz yatan E.T.ye kalp masajı yaptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan E.T.'yi hastaneye kaldırdı. 10 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden E.T. bu sabah saat 11.30 sıralarında hayatını kaybetti. Olayın ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi cezasına çarptırılan E.Ö. ise bugün polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. E.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke edildi.