Foça'daki orman yangının sebebi belli oldu: 4 kişi gözaltında

İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. Yangının hobi bahçesi inşaatındaki kaynaktan çıkan kıvılcım nedeniyle başladığı ortaya çıktı. Kaynak yapan 4 şüpheli, gözaltına alındı.
Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 12.21'de yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, rüzgârın da etkisiyle büyüyen ve geniş alana yayılan yangını söndürmek için ekip sayısına takviye yaptı. Ekipler alevlere, 4 uçak, 9 helikopter ile havadan 28 arazöz, 7 su ikmal, 5 dozer ile de karadan müdahale ediyor.
- Öte yandan, alevler Kemal Atatürk Mahallesi'nde bulunan yazlık evlerin bahçelerini yaktı. Bahçedeki ağaçlar ve otlar tutuşurken alevler yapılara zarar vermedi. Yaşadığı panik anlarını anlatan vatandaşlardan Hüseyin Öncü,"Yangın dağın diğer sırtında başladı. İtfaiyeler gelip giderken baktık dumanlar çoğalıyor. Bir hayli büyüktü yangın, hayal bile edemiyorum. Yolun diğer tarafına geçti alevler dereye vuruyordu. Haliyle baya korktuk. Ben seracılık yapıyorum ağaçlar vardı, hepsi yandı. İşin maddiyatında değilim ama yazık oldu"diye konuştu.
Foça'daki yangının sebebi hobi bahçesi inşaatı
Yeniköy Mahallesi'nde başlayan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Ormana yakın bahçede kaynak yapan 4 şüpheli, gözaltına alındı.