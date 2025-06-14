İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına, takviye ekipler sevk edildi. Takviye ekiplerle birlikte alevlere 4 uçak, 9 helikopter, 28 arazöz, 7 su ikmal, 5 dozerle müdahale ediyor. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Alevler rüzgarın da etkisiyle Gerenköy Mahallesi yönüne ilerledi. Alevler, mahallenin girişindeki evlere kadar ulaştı. Alevler bazı evlere sıçradı. Mahallenin girişindeki evlerden bazıları tedbir amacıyla boşaltıldı. Alevlerin mahallenin iç kesimlerine ilerlemesinin önüne ekiplerin müdahalesiyle kesildi. Yeniköy tarafındaki ormanlık alanda da yangının devam ettiği bildirildi.