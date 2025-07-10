Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Millî Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesinde 12 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü olayla ilgili sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

Açıklamada, Irak'ın kuzeyinde 2019'da başlatılan Pençe Serisi Harekatlar kapsamında toplam 3 bin 765 mağara ile sığınağın tespit, arama ve imhasının başarıyla gerçekleştirildiği, bugüne kadar yaşanan bu olay dışında herhangi bir gazdan etkilenme olayı yaşanmadığı belirtildi.

Harekat alanlarında mağara, sığınak ve tünel tespit ile imha faaliyetlerinin devam ettiği, diğer taraftan cenazelerine ulaşılamayan şehitlerin naaşlarını arama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.

Bu kapsamda, 3 Kasım 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşına 29 Ocak 2025'te, 7 Temmuz 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına 26 Mart 2025'te ulaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, 28 Mayıs 2022'de Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arama çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.

Olayın gerçekleştiği 852 rakımlı tepedeki mağaranın, 23-24 Haziran 2024'te terör örgütü mensuplarından temizlenerek mağaranın tüm giriş ile mazgallarının kapatıldığına işaret edilen açıklamada, şehidin naaşını arama faaliyetine, alınan duyum üzerine 1 Temmuz 2025'ten itibaren 852 rakımlı tepedeki mağarada devam edildiği bilgisi verildi.

Bahse konu mağarada 1-5 Temmuz tarihleri arasında öncelikle keşif köpeği, sonrasında Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi marifetiyle birinci katta arama tarama faaliyeti yapıldığını, basamaklı ve kademeli yapıda ikinci bir kat daha olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Olayın yaşandığı 6 Temmuz'da mağaraya girilmeden köpek ile tekrar keşif yapılmış, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine 3 grup halinde (6+4+2) aralıklarla toplam 12 personelimiz ile mağaraya girilmiştir. Bir gün önce tespit edilen ikinci katın arama tarama faaliyeti esnasında önde ilerleyen unsurlarımızda sendeleme ve bayılmaların olması üzerine en arkadaki irtibat ve emniyet timi (2 kişi) dışarı çıkarak yardım istemiştir. Dışarıda bulunan 5 personel yardım çağrısı üzerine silah arkadaşlarını kurtarmak için derhal mağaraya girmiş, girenlerin bir kısmında da sendeleme ve bayılmalar olmuştur. Ardından, dışarda bulunan 12 personelimiz ikişerli gruplar halinde mağaraya girmiş, gazdan etkilenen personeli dışarıya çıkarmaya çalışmıştır. En önde bulunan 7 silah arkadaşımız hariç gazdan etkilenen tüm personelimiz, arama tarama faaliyetinde görevli personelimizin fedakarlığıyla dışarı çıkarılmış ve derhal hava yolu ile hastaneye sevk edilmiş, tüm müdahalelere rağmen 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."

"Mağaraya fanlarla oksijen basılmıştır"

Bahse konu olayın ilk defa karşılaşılan bir durum olduğuna dikkat çekilen açıklamada, AFAD ve Türkiye Taş Kömürü Kurumuna bağlı uzman arama kurtarma ekiplerinden destek talep edildiği bilgisi verildi.

Ekiplerce ölçümler yapıldığı belirtilen açıklamada, "Mağara içerisinde karbonmonoksit, metan ve hidrojen sülfür gazlarına rastlanmış, oksijen oranının yüzde 19'a düştüğünün tespit edilmesi üzerine mağaraya fanlarla oksijen basılmıştır. Oksijen seviyesinin yüzde 60'a çıkarılması sonrası mağaraya giren Türkiye Taş Kömürü Kurumu uzman ekipleri tarafından şehit olan 7 kahraman silah arkadaşımızın naaşına ulaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kamuoyuna yansıyan iddialar

Kamuoyunda yer alan bazı iddialara ilişkin de bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazdan etkilenen personelimizin tamamının aynı anda mağara içerisine girdiği, görev teçhizatlarının eksik olduğu ve gaz maskelerinin olmadığı, mağara içerisinde göçük meydana geldiği, tuzak olduğu, kimyasal gaz bulunduğu, şarapnel ile şehit olan ya da yaralanan silah arkadaşımızın olduğu iddiaları tamamen asılsızdır."

Bahse konu olayın istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak geliştiği aktarılan açıklamada, olayın herkesi derinden yaralayan bir şekilde sonuçlandığı belirtildi.

Ender rastlanan bu olay sonrası ek tedbirler alınacağı vurgulanan açıklamada, gerekli derslerin çıkarılarak benzer acıların bir daha yaşanmaması için tüm süreçlerin titizlikle gözden geçirileceğinin altı çizildi.

Bahse konu olayla ilgili başlatılan idari tahkikat sürecinin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, "Olay tüm yönleriyle ayrıntılı şekilde incelenmekte, mağara içerisinde bulunan karbonmonoksit, metan ve hidrojen sülfür gazlarının kaynağının tespitine insansız sistemlerin kullanılması da dahil devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu süreçte yalnızca resmi makamlardan yapılan açıklamalara itibar edilmesi gerektiği, yürütülen idari tahkikatın sonucunun tamamlanmasının ardından bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

Resmi açıklamaları beklemeden, idari tahkikat süreci tamamlanmadan konu ile ilgili kamuoyunda art niyetli yapılan haber, paylaşım, yorum ve değerlendirmelerin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamaya şöyle devam edildi:

"Gerçeklikten uzak olduğu halde kesin yargıyla ortaya atılan iddialar ile komplo teorileri üreten manipülatif söylem ve içerikler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi karalamaya ve yıpratmaya yönelik sistematik bir dezenformasyon çabasıdır. Bu yapılanların, her şeyden önce, aziz şehitlerimize, şehitlerimizin kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize hakaret olduğu unutulmamalıdır. Gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi, güveni ve duasından alan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, meydana gelen olay ve gelişmeler konusunda mevzuat çerçevesinde hiç olmadığı kadar açık ve şeffaf olmaya, kamuoyunu zamanında ve doğru şekilde bilgilendirmeye ve halkımızın kendisine duyduğu güçlü güvene layık olmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir"

Hava Kuvvetlerinde yeni açılan komutanlıklar

Açıklamada, yeni açılan Hava ARMERKOM ve 403. Filo hakkında da bilgi verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in talimatıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı Araştırma Merkez Komutanlığı ve 403'üncü Test Filo Komutanlığının 4 Temmuz'da Mürted Hava Meydan Komutanlığındaki yerleşkesinde açılarak göreve başladığı belirtildi.

Bahse konu iki yeni yapının Hava Kuvvetleri Komutanlığının teknolojik kabiliyetlerini artırmak, görev sistemleriyle entegre çalışacak milli çözümleri hayata geçirmek ve platform geliştirme uçuş testleri yetkinliğini kurumsallaştırmak amacıyla faaliyete başladığı ifade edildi.

Araştırma Merkez Komutanlığının, uluslararası harekat sahalarında teknolojik gelişmeleri ve güncel harekat ihtiyaçlarını yakından takip eden, bu konuda güncel literatüre hakim mühendislik ve AR-GE çalışmalarıyla, geleceğin hava platformlarına yön verecek bilimsel altyapıyı oluşturmayı, ihtiyaç duyulan sistemlere yönelik prototip üretimi ve laboratuvar sistem testlerini yürütmeyi hedeflediği kaydedildi:

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"403'üncü Test Filo Komutanlığı ise tüm uçak üreticisi ülkelerde yer alan devlet bağlısı test birimlerinde kullanılan teknik ve yöntemlerle, TUSAŞ tarafından geliştirilen KAAN, HÜRJET gibi milli savaş uçaklarının geliştirme ve sertifikasyon uçuş testlerine deneysel test pilotları ve uçuş test mühendisleri ile katılım sağlayacaktır. Planlama ve icra safhasında vereceği destekle, performans, emniyet ve operasyonel kabiliyet doğrulama süreçlerinde üretici firmalarla koordineli şekilde görev alacaktır. Bu iki stratejik birim sayesinde, Hava Kuvvetlerimiz, yalnızca kullanıcı olarak değil, uluslararası uçak üreticisi tüm ülkelerde olduğu gibi, teknik karar verici bir otorite olarak sistemlerin geliştirilme sürecine doğrudan katkı sunacaktır. Bu sayede savaş uçaklarımızın operasyonel kabiliyeti artırılacak, geliştirme sürecinde karşılaşılan yetersizlikler, kabul safhasına gelmeden önce, daha erken safhalarda, daha düşük maliyetle daha kısa sürede giderilebilecektir."

İki PKK'lı terörist daha teslim oldu

Tuğamiral Aktürk, halihazırda üs bölgelerinde ve hudutlarda zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) devam eden operasyon ve arama tarama faaliyetleri neticesinde son bir haftada Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha teslim olduğu bilgisini verdi.

Hudut güvenliği

Hudutların Cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde korunduğunu belirten Aktürk, şunları söyledi:

"Hudutlarımızda son bir haftada, yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9'u terör örgütü mensubu olmak üzere 221 şahıs yakalanmış, 1017 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 304, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 41 bin 920'ye ulaşmıştır. Yine bu hafta içerisinde Edirne ve Hatay hudut hattında toplam 103 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Suriye harekat alanlarında devam eden tünel imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 212, Menbic bölgesinde ise 246 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir."

Bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkılar

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın, 7 gün 24 saat esasıyla terörle mücadelesini ve sınırları korumayı sürdürürken, bölgesel ve küresel barış ile istikrar için de uluslararası misyonlardaki faaliyetlerine de başarıyla devam ettiğini ifade etti.

Öte yandan, bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili olarak, İsrail'in, Filistin halkına yönelik saldırıları ve Batı Şeria'ya yönelik ilhak girişimlerinin ateşkese yönelik çabaların arttığı bu süreçte de devam ettiğine dikkati çeken Aktürk, "İsrail yönetiminin, Filistin topraklarına yönelik müdahalelerinin ve Filistin halkının yerlerinden edilmelerine yönelik uygulamalarının son bularak işgal ettiği tüm Filistin topraklarından çekilmesi ve bölgedeki kırılganlığı artıracak söylem ve davranışlardan uzak durması gerekmektedir. Krizin en başından bugüne kadar, yalnızca bölgenin değil tüm dünyanın güvenlik ve huzuru için acil ve kalıcı ateşkes sağlanarak, çatışmaların bir an evvel sona erdirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz" şeklinde konuştu.

Libya ile işbirliği mutabakatı imzalanacak

Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanı Güler'in programına ilişkin de bilgi verdi.

Güler'in, bugün de Libya Savunma Bakanı Vekili ile bir araya geleceğini belirten Aktürk, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet'in bugün, resmi ziyaret gerçekleştiren Libya Savunma Bakanı Vekili ile savunma ve güvenlik alanında işbirliğini kapsayan Mutabakat Muhtırası imzalayacağının bilgisini verdi.

Eğitim ve tatbikat faaliyetleri

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de kesintisiz olarak devam ettiğini söyledi.

Tatbikatlara ilişkin de bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"30 Haziran'da Birleşik Krallık'ta başlayan Sea Breeze-II Tatbikatı yarın sona erecektir. 7-18 Temmuz tarihleri arasında Konya'da Türkiye-Katar Ilgın Karma Hava Harekatı Tatbikatı icra edilmekte,11-20 Temmuz tarih aralığında ise, Batı Karadeniz'de Breeze-2025 Deniz Harekatı ile Birleşik Krallık'ta Apollo Storm Özel Kuvvet Sertifikasyon tatbikatlarına katılım sağlanması planlanmaktadır. Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) organizasyonu ile 'TAYK-AKPA 54'üncü Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı' 14 Temmuz'da İstinye/İstanbul'da başlayacak ve18 Temmuz'da Göcek/Muğla'da sona erecektir. NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, Romanya hava sahasında 17 Temmuz'da icra edilecek Karşı Hava Saldırısı Eğitimine 2 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanacaktır."

Envantere yeni giren silah sitemleri

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayisinin ürettiği silah ve sistemlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığının artırılmasına yönelik faaliyetlere devam edildiğini söyledi.

Tuğamiral Aktürk, bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda, T-70 Genel Maksat Helikopteri ile, Dragoneye-2 Termal Kamera, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındığını bildirdi.

Bakan Güler'in talimatıyla yeni komutanlıklar açıldığını ifade eden Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın teknolojik kabiliyetlerini artırmak, görev sistemleriyle entegre çalışacak milli çözümleri hayata geçirmek ve, Hava Kuvvetleri Komutanlığının platform geliştirme uçuş testleri yetkinliğini kurumsallaştırmak amacıyla kurulan 'Hava Kuvvetleri Komutanlığı Araştırma Merkez Komutanlığı' ve '403'üncü Test Filo Komutanlığı' Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız tarafından 4 Temmuz'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda açılmıştır."

Öğrenci ve personel temini

Tuğamiral Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin işlemlerinin, planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini belirterek, "Milli Savunma Üniversitesi 2025 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 29 Temmuz'a kadar sürecek, 3 Temmuz'da başlayan

Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İstihdam Edilmek Üzere Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Temini başvuruları 16 Temmuz'da sona erecek, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Sözleşmeli Er Temini başvuruları ise 20 Temmuz'da tamamlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi yayımlandığını ve buna göre bedelli askerlik tutarının 2025 yılının ikinci altı ayı için 280 bin 850 lira 64 kuruş olduğu belirten Aktürk, 8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemlerinin de başladığını söyledi.

Aktürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin ise, "Milletimizin iradesine ve demokrasimize kasteden hain FETÖ'ye karşı dimdik durarak vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz."



