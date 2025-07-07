Kuzey Irak'ta şehit düşen askerlerin ölümüne ilişkin idari soruşturma başlatıldı

Faaliyet esnasında kahraman komandolarımız metan ve karbonmonoksit gazından etkilendiler. Gazdan etkilenen ve mağaradan çıkarılan kahraman silah arkadaşlarımız derhâl hastaneye sevk edildiği esnada mağarada kalan silah arkadaşlarımız için AFAD ve Türkiye Kömür İşletmeleri Tahlisiye ekipleriyle koordineli şekilde kapsamlı bir çalışma da başlatılmıştır. Bu elim hadise sonucu maalesef 12 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Daha önce şehit olan silah arkadaşımızın aziz naaşına ulaşma gibi ulvi bir görevde gösterilen büyük bir cesaret ve fedakârlık Türk ordusundaki silah arkadaşlığının tarihe geçen emsalsiz örneklerinden birisini teşkil etmiştir. Acımız büyük ve hislerimiz tarifsizdir.