Doğurganlık hızı bir felaket

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin doğurganlık hızı tarihimizde ilk kez 1,48’e gerilemiş durumda. Bu, bir felaket. Bu rakam, kritik eşik olan 2,1’in çok altında bir seviyedir” dedi. Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde, “Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi” temasıyla Şişli’de bir otelde düzenlenen, Uluslararası Aile Forumu’nda konuştu. Erdoğan, bugün cinsiyetsizleştirmeye teşvik eden malum odakların, daha önce de uzun yıllar boyunca nüfus kontrolü ve aile planlaması politikalarının savunuculuğunu yaptığını söyledi.





REFAHLA İLGİSİ YOK

TÜİK’in açıkladığı verilerin ülkenin karşı karşıya olduğu tehditleri açıkça ortaya koyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye’nin doğurganlık hızı tarihimizde ilk kez 1,48’e gerilemiş durumda. Bu, bir felaket. Bu rakam, kritik eşik olan 2,1’in çok altında bir seviyedir. İster iktidar ister muhalefet olsun hiç kimse buna kayıtsız kalamaz. Tabii biz bunu söyleyince hemen birileri ‘ekonomi’ diyor. Özellikle muhalefet bu meseleyi sık sık istismar ediyor. Bugün muhalefetin adeta üzerinde tepindiği bir gerçeği de burada açıklığa kavuşturmakta fayda görüyorum. Ülkemizde doğum hızının düşmesinin sebebi asla ekonomide yaşanan dönemsel sorunlar değildir. Tam aksine kişi başına düşen gelirin şu anki seviyenin beşte biri olduğu dönemlerde ülkemizin doğurganlık hızı yaklaşık 2 kat daha fazlaydı. Yıllar içerisinde, refah seviyesi yükseldikçe birçok sebepten ötürü doğurganlık hızımız düşmeye başladı.”





İSTATİSTİK DEĞİL AÇIK BİR İKAZ

Ekonomik zorluklardan ziyade popüler kültürün konforu, tüketimi ve nefsi hevesleri yücelten telkinlerin, bu sıkıntıların en önemli nedeni olduğunu dile getiren Erdoğan, “Karşı karşıya olduğumuz bu tablo sadece bir istatistik değil, bizi harekete geçmeye çağıran açık bir ikazdır. Bu anlayışla son dönemde nüfusumuzu arttıracak, evliliği teşvik edecek en az 3 çocuk çağrımıza uygun şekilde evlat sahibi olmayı özendirecek çok önemli politikaları devreye alıyoruz. 2024 yılında nüfus politikaları kurulunu hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.





EN GÜÇLÜ VASFIMIZ AİLE BAĞLARIMIZ

Erdoğan, şunları kaydetti: “Bu yüzden 2026-2035 dönemini ‘Aile ve Nüfus 10 Yılı’ ilan ediyoruz. Bu 10 yıl içerisinde iş hayatından eğitime, kültürden şehir planlamasına, teknolojiden sosyal politikalara kadar tüm alanlarda aileyi merkeze alan güçlü adımlar atacağız. Burada şunu özellikle vurgulamak arzusundayım. Mutlu aile, mutlu bir birey, mutlu bir toplum demektir. Millet olarak maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen bizim bu topraklarda yüzyıllardır dimdik ayakta tutan en güçlü vasfımız aile bağlarımızdır. Aile bağlarımızın sağlamlığı ve dayanıklılığı sayesinde asırlardır bu topraklarda özgürce var olduk, bütün tehditleri başarıyla bertaraf ettik. Yine bu sayede tüm insanların gıptayla baktığı medeniyetler inşa ettik.”





KORUMAK HERKESİN VAZİFESİDİR

Aile kurumunu yüceltmek ve tahkim etmenin herkesin asli vazifesi olduğun belirten Erdoğan, “Bunun için diyoruz ki aileyi savunmak insanı savunmaktır, aileyi korumak toplumu yaşatmaktır, aileyi büyütmek geleceği inşa etmektir. Dünyada teknolojinin körüklediği büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Bu değişim dalgasının hızlandırdığı küreselleşme ve modernleşme toplumun temeli olan aile kurumunu da dönüştürüyor. İnsani değerler zayıflarken toplum merkezli anlayışın yerini ben merkezli ne yazık ki zihniyet alıyor” dedi.





MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Erdoğan, aileye savaş açan hiçbir ideolojiye eyvallah demeyeceklerini vurgulayarak, “Ülkemiz içinde muhalefet partileri ve kimi kadın örgütleri tarafından himaye ediliyor olsa da milli bünyemizi açıkça tehdit eden projelerle mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.





Doğum ödemeleri toplu yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl doğacak çocuklar için çocuk sayısına göre artan destek paketleri sunduklarını belirterek, “28 Mayıs’ta doğum yardımı ödemelerini toplu olarak yapacağız. 163 bin 295 haneye yaklaşık 1,2 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Aileyi güçlendirecek politikalarımıza yön vermesi amacıyla bakanlığımız bünyesinde Aile Enstitüsünü kurduk. Ancak şurası da bir gerçek ki aile ve nüfus bir yıla sığdırılacak kadar dar bir gündem değildir. Aile kurumu üzerindeki küresel baskılar ve nüfus yapımızdaki değişim ancak uzun vadeli bir vizyon, kararlı ve bütüncül politikalarla yönetilebilir” diye konuştu.





LGBT sapkınlığı faşizme dönüştü

Erdoğan, LGBT denilen sapkınlığın, çeşitli sebeplerle önünü açan ülkelerde ne derece vahim boyutlara ulaştığını ibretle takip ettiklerini aktardı. Tercihlere saygı denilerek meşrulaştırılan bu sapkınlığın bugün farklı hiçbir sese, görüşe tahammülü olmayan bir zorbalığa, kelimenin tam manasıyla bir faşizme dönüştüğüne dikkati çeken Erdoğan, bunların arkasında sadece bazı sivil inisiyatiflerin değil, çok uluslu şirketler, bazı uluslararası kuruluşlar ve belli başlı devletlerin de yer aldığını aktardı.





RESTORE EDILEN CAMIYI AÇTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Kireçburnu Gümrükçü İshak Ağa Camii’nin açılışını gerçekleştirdi. Cuma namazını bu camide kılan Erdoğan, açılışın ardından bir konuşma yaptı. Erdoğan, "Fevkani mescit olarak düzenlenen camimizde 120’si alt katta, 170’i ise üst katta olmak üzere aynı anda 290 kişi ibadet edebilecektir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti.





AB'den yapıcı adım bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacmi, savunma sanayii ve ulaştırma başta olmak üzere işbirliği çabaları gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik hedefinde sapma olmadığını, üyelik sürecinin canlandırılması için Avrupa Birliğinden yapıcı adım beklendiğini dile getirdi.





ÖNCELİĞİMİZ İNSANİ YARDIM

İspanya'nın, İsrail'in Gazze’deki soykırımına karşı dirayetli ve onurlu bir duruş sergilediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması olduğunu, ortaya konacak ortak çabalar neticesinde Filistin'de zulmün son bulacağına inandığını kaydetti.

Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında İstanbul’da gerçekleşen görüşmelerde ele alınan esir değişimi gibi konuları güven artırıcı önemli bir adım olarak gördüğünü, savaşın bitirilmesi için ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi gerektiğini ifade etti.



