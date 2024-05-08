Duaya izin vermeyen memura soruşturma

CHP’li Karşıyaka Belediyesi bünyesindeki Zübeyde Hanım Nikâh Sarayı'nda 28 Şubat’ı aratmayan bir olay yaşandı. Olayda oğlunun nikâh töreninden önce İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Kayacan dua okunmasını istedi. Ancak nikâh memuru Melek Bursalı, dua eden Fevzi Zülaloğlu isimli hocanın elinden mikrofonu alarak, “Bu resmi nikâh töreni, duayı evinizde yaparsınız" dedi. Hoca duaya mikrofonsuz devam edince, salonunda bir anda müzik sesleri yükseldi. Görevlilerin duayı müzik sesiyle bastırma çabasına salondaki vatandaşlar tepki gösterdi.