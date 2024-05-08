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Duaya izin vermeyen memura soruşturma

İçişleri Bakanlığı, İzmir Karşıyaka’da nikahtan önce dua etmek isteyen hocaya izin vermeyen Nikah Memuru Melek Bursalı hakkında “dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Bursalı, “Burası resmi daire” diyerek mikrofonu hocadan almış, hoca dua edince de salonda duayı bastıran müzik yayını başlamıştı.

04:00 - 8/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:15 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

CHP’li Karşıyaka Belediyesi bünyesindeki Zübeyde Hanım Nikâh Sarayı'nda 28 Şubat’ı aratmayan bir olay yaşandı. Olayda oğlunun nikâh töreninden önce İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Kayacan dua okunmasını istedi. Ancak nikâh memuru Melek Bursalı, dua eden Fevzi Zülaloğlu isimli hocanın elinden mikrofonu alarak, “Bu resmi nikâh töreni, duayı evinizde yaparsınız" dedi. Hoca duaya mikrofonsuz devam edince, salonunda bir anda müzik sesleri yükseldi. Görevlilerin duayı müzik sesiyle bastırma çabasına salondaki vatandaşlar tepki gösterdi.

BAKANLIK DEVREDE

Nikâh memuru hakkında "halkın bir kesimini ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatılırken, İçişleri Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi.

Keşke değerleri öğrenseydiniz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Seçim sürecinde 'İşimiz gücümüz Türkiye' diyerek vatandaşlardan oy istemişti. Keşke bu toprakların değerlerini öğrenerek yola çıksaydınız" paylaşımı yaptı.



#Soruşturma
#Nikah Memuru
#CHP
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