Dünürünü öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor

Dünürünü tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen ve Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınır kapısında yakalanarak tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde dünürünü tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen ve Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınır kapısında yakalanarak tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.
Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nazmi Çelik ile maktul Abdulkadir Tozkoparan'ın (47) eşi müşteki Safiye Tozkoparan ile oğlu Serhat Tozkoparan ve bazı tanıklar ile taraf avukatları katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Çelik, kızının müşteki Serhat Tozkoparan ile evli olduğunu ve aralarında anlaşmazlık bulunduğunu söyledi.
Serhat Tozkoparan'ın kızına işkence yaptığını ileri süren Çelik, şöyle devam etti:
Müşteki Serhat Tozkoparan ise sanığın kendisini zorla araca bindirmeye çalıştığını ve silahla tehdit ettiğini söyledi.
Müşteki Safiye Tozkoparan da sanıktan şikayetçi olduğunu bildirerek, cezalandırılmasını talep etti.
Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık Nazmi Çelik'in suçu işlediğine dair kuvvetli şüphenin olması ve kaçma şüphesi sebebiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına, beyanı alınmayan tanıkların diğer celse hazır edilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.
Olay
Sarıhamzalı Mahallesi'nde 12 Ekim 2024'te boşanma aşamasında olan kızının kayınpederi Abdulkadir Tozkoparan'ı sokakta tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı Nazmi Çelik olay yerinden kaçmış, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınır kapısında yakalanan Çelik, 5 Kasım 2024'te sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.