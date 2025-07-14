Dünürünü öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor

"Kızım, Serhat'a karşılık boşanma davası açtı. Serhat ise sürekli sosyal medyadan kızımı rahatsız edici paylaşımlar yapıyordu. Ben olay günü konuşmak amacıyla Serhat'ın yanına gittim. Serhat'ı aracıma bindirip konuşmak istedim. Serhat araca binmedi. Daha sonra evime giderken aniden karşıma dünürüm Abdulkadir Tozkoparan çıktı. Araçtan inip direk elini beline attı. Üzerime doğru gelmeye başlayınca bir el ateş ettim. Daha sonra oradan uzaklaştım. Adana'da tanıştığım bir kişi aracılığıyla Edirne'ye gittim. Orada polis ekiplerince yakalandım. Ben suçsuzum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."