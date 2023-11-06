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Dünya medyası Erdoğan'ın Rize ziyaretini konuşuyor: 'ABD'yi küçümsediler'

Fransız haber ajansı AFP, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Türkiye ziyareti ile ilgili dikkat çeken bir analiz yayınladı. Analizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programında Blinken'a yer vermeyip Rize'yi ziyaret etmesine dikkat çekildi.

15:07 - 6/11/2023 Pazartesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken.

Bebek katili terör devleti İsrail Gazze'de katliam yapmaya devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in diplomasi trafiği dünya basınında yakından takip ediliyor.


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir araya geldi.


Irak, Filistin, İsrail'e peş peşe ziyaretler gerçekleştiren Blinken'in Türkiye ziyareti ile ilgili Fransız haber ajansı AFP bir analiz yayınladı.



Türkiye'nin öfkesine dikkat çektiler


'Blinken Ankara'da Türkiye'nin öfkesini yatıştırmayı deniyor' başlıklı analizde, ABD Dışişleri Bakanı'nın Pazartesi günü Türkiye'de zorlu görüşmeler yapacağı kaydedildi.


Ankara'yı Washington'ın en stratejik ancak zor müttefiklerinden biri olarak tanımlayan AFP, Antony Blinken'ın Gazze'de dökülen kana dair Türkiye'nin gösterdiği öfkeyi dindirmeyi hedeflediğini yazdı.


ABD Dışişleri Bakanı'nın 7 Ekim'den beri ilk kez Ankara'yı ziyaret ettiğini vurgulayan AFP, Türkiye'de hem İsrail'e hem de Batı'ya karşı öfkenin sokaklara taştığı yorumunu yaptı.


"Erdoğan küçümsedi"


Adana'daki İncirlik Üssü önünde hafta sonu gerçekleşen protestoyu hatırlatan ajans, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise Pazartesi programına atıfta bulundu. AFP'ye göre, Blinken'la randevusu olmayan Erdoğan ABD'nin bir numaralı diplomatını küçümseyerek Pazartesi günü Türkiye'nin ücra kuzeydoğusuna seyahat etmeyi planlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de



#Antony Blinken
#Türkiye
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#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
22 dakika önce
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