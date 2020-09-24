EBA’ya siber saldırı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasında, yeni dönem açılışı ile çok yüksek düzeyde kullanım trafiğine ulaşan EBA’nın, küresel ölçekte dikkat çekerken siber saldırılara da maruz kaldığına ve hizmet kalitesinin etkilenebildiğine işaret edildi.

KÜRESEL BİR TRAFİK

Dağıtık Hizmet Engelleme Saldırılarını İzleme Raporları’na göre, söz konusu saatlerde birden fazla siber saldırı gerçekleştiği bildirilen açıklamada, “Bu durumun erken farkına varılmasıyla anında müdahaleler neticesinde, 2 saat içinde EBA platformu ve EBA Canlı Ders Sistemi hizmet sunmaya devam etmiştir” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan, Google’un web sitelerindeki trafiği izleme servisi Analystics, MEB’in, bu servis üzerinden hizmet aldığı ve EBA’daki trafiğe baktığı öğrenildi. Önceki gün aşanan yoğunluk sebebiyle Google, MEB’e verdiği Analytics hizmetini kapatmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Bu durumun ‘EBA’da dünya ölçeğinde yoğun bir trafiğin yansıması’ olmasına dikkat çekiyor.