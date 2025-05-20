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Ege’de art arda deprem

Ege’de art arda deprem

04:0020/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ege Bölgesi, son 15 saatte meydana gelen hafif şiddetli depremlerle sarsıldı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, önceki geceden düne kadar Aydın, Muğla, İzmir ve Ege Denizi açıklarında toplam 19 ayrı deprem kaydedildi. AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Ege Denizi’nde saat 03.23’te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu ölçüldü. Türkiye’deki en yakın yerleşim yerine uzaklığı ise 255 kilometre mesafede Çanakkale olarak kaydedildi. Deprem hareketliliğinin son halkası, saat 15.58’de Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı Hıdırbeyli Mahallesi’nde meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki sarsıntı oldu. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, özellikle yüksek katlı binalarda hissedildi. Yetkililerden alınan bilgilere göre, Aydın il genelinde meydana gelen depremler sonucu herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.


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