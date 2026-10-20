Siyonist Halfon'a protesto

Halfon, gittiği AVM’de güzellik ürünleri satan bir mağazadan sosyal medya hesabında görüntü paylaşınca, 7 Ekim Hareketi üyeleri söz konusu AVM’ye gitti. Halfon’u bulan aktivistler, “İstanbul’da bir terörist var”, “Çocukları öldürmek nasıl bir his?” diye seslendi. “Kahrolsun Siyonizm”, “Ülkemde Siyonist istemiyorum” sloganları atılıp Türk ve Filistin bayrakları açıldı. Güvenlik görevlilerinin koruması altında bölgeden uzaklaştırılan Halfon, 7 Ekim Hareketi üyelerinin şikayetçi olması üzerine gözaltına alındı. Halfon, verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

ÇOCUKLARI ORDUDA

Halfon hakkında dikkat çeken bilgilere ulaşıldı.

Rapora göre, Halfon’un 2 oğlunun İsrail ordusunda görev yaptığı ve Gazze’de soykırımla suçlandığı belirtiliyor. Oğullarından Itay, temmuz ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, “savaşmak için can attığını” ifade etmişti.

İSTANBUL’DA ÖZEL KORUMA KALKANIMIZ VAR

Türkiye’deki faaliyetlerini gizlemek amacıyla İbranice yayınlar ve çağrılar yapan Halfon’un, Türkiye’deki Siyonistleri bir araya getirmeye çalıştığı, İstanbul’daki bir otelde yönetici olduğunu belirterek İsrail vatandaşlarını buraya yönlendirdiği ifade ediliyor. Sosyal medya paylaşımlarında “İstanbul’da özel koruma kalkanımız var” diyen Halfon, ismini açıklamadığı bir oteli ise “güvenli bölge” (safe house) olarak tanımlıyor.

SOYKIRIMCILARI AMELİYAT ETTİRMİŞ

Türkiye’ye gelen İsraillilere rehberlik yaparak ticari faaliyetlerde bulunan Halfon, aralarında işgal ordusu askerlerinin de bulunduğu müşterilerini Türkiye’ye getiriyor, estetik operasyonlara aracılık ediyordu. Raporda, İsrail ordusunda görevli Eden Cohen, Hodaya Daniel ve Dorin Karadi’nin Türkiye’deki estetik operasyonlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Raporda ayrıca Halfon’un Kapalıçarşı ve Laleli çevresinden temin ettiği ürünleri, bavul ticareti yöntemiyle İsrail’e taşıdığı belirtiliyor.

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Türk-İsrail vatandaşı Siyonist Halfon’a İstanbul'da protesto: Çocukları öldürmek nasıl bir his?