Kuriş’in para ağı çöktü

12 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, yapılanmanın kayıt dışı gelirlerini kuyumcular üzerinden sisteme soktuğu belirlenirken 22 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, yapılanmanın kurban bağışları ve kermeslerden makbuzsuz para topladığı, bazı derneklerin ise “Afrika’ya kuyu açacağız” diyerek resmi belge düzenlemeden bağış aldığı tespit edildi. Paraların taşıyıcılar aracılığıyla belirli noktalara aktarıldığı belirlendi.

BAVULLARLA ALTIN TAŞINDI

Soruşturmada ifade veren bir tanık, çok sayıda valizle olağan dışı hareketliliğin yaşandığı bir atölyede yüksek miktarda altın bilezik üretildiğini öne sürdü. Altınların, gerçekte alım satım yapılmadığı halde cari hesap ilişkisi varmış gibi gösterilerek kuyumculara dağıtıldığını iddia etti. Başka bir tanık ise şirkete ortak edilirken ölüm halinde hisselerin mirasçılara geçmesini engellemek amacıyla kendisinden açık imzalı kağıt alındığını ileri sürdü.

F SERİSİ BİR DOLAR

Operasyonlarda 38 şüpheliye ait 28 ikamet ve 16 iş yerinde arama yapıldı. Şüphelilerden 22’si gözaltına alınırken 14’ünün yurt dışında olduğu belirlendi.Amasya’da da gözaltına alınan Hüseyin Uysal’ın ortağı olduğu “Amasya Fazilet Pırlanta ve Kuyumculuk” adlı iş yerinde yapılan aramalarda tezgâhın altındaki çelik kasada 5 adet F serisi 1 dolar geçirildi. FETÖ soruşturmalarında da gündeme gelen F serisi dolarlarla ilgili olarak şüpheli Uysal’ın, bahse konu paraları hatırlamadığını iddia etti. Paraları müşterilerden aldığını öne süren şüpheli banknotları hangi tarihte müşterilerden aldığını beyan etmedi.

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